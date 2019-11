Violenza su donne : in Veneto al via nuova campagna 'Non sei sola' (2) : (Adnkronos) - Se il primo passo è aiutare le donne a riconoscere e denunciare le violenze subite, il passo ulteriore è avviare un percorso di autonomia. Per le donne vittime di Violenza e avviate ad un percorso protetto la Regione garantisce alle associazioni antiViolenza la disponibilità di alcuni

Femminicidi - record nel 2018 : 142 donne uccise. Più denunce per Violenza sessuale e stalking : Sempre più donne uccise, nella maggior parte dei casi in famiglia. La violenza di genere è in crescita anche nel 2018: sono dati allarmanti quelli contenuti nel rapporto dell'Eures....

#UnRossoAllaViolenza – La Lega Serie A e WeWorld Onlus di nuovo insieme contro la Violenza sulle donne : Sabato, domenica e lunedì la Serie A TIM in campo per dare un cartellino rosso alla violenza sulle donne La Lega Serie A e WeWorld Onlus rinnovano il proprio impegno nella difesa dei diritti delle donne e contro ogni forma di sopruso verso l’universo femminile presentando, in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la terza edizione della campagna di sensibilizzazione nazionale #UnRossoAllaviolenza. In Italia e ...

Codice rosso a Ispica : Giornate contro la Violenza delle donne : Codice rosso a Ispica, Giornate contro la violenza sulle donne. In occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”

Amici 19 - Violenza contro le donne e blasfemia nei vecchi testi di Skioffi : il rapper a rischio esclusione? : Infuria la polemica sul possibile nuovo concorrente del talent di Maria De Filippi. I testi delle sue vecchie canzoni...

Violenza sulle donne - Annibali (IV) : “Un problema maschile : bisogna costruire cultura del rispetto” : Oggi alla Camera si è parlato di Violenza di genere, con la discussione di una mozione della deputata Lucia Annibali, che ha parlato del problema della Violenza economica "che tiene sotto scacco le donne e i loro figli", definendolo un problema "di cui non si parla ancora abbastanza". Le "politiche per la parità di genere e l'occupazione femminile diventano fondamentali" in quest'ottica, ha aggiunto l'esponente di Italia Viva.Continua a leggere

“Codice Rosso”- A Milano un evento contro la Violenza sulle donne tra pugilato ed esperti del settore : Lo spazio antologico degli East End Studios di Milano si trasforma in un ring reale e metaforico per combattere violenze domestiche, maltrattamenti e femminicidi Il 16 novembre dalle 18:00 nella suggestiva cornice dello spazio antologico, East End Studios di via Mecenate 84/10 si svolgerà “Codice Rosso”, un evento per le donne nel quale si alterneranno sul ring 16 atlete dilettanti di pugilato e 2 atleti professionisti, per un totale di ...

"Proteggere le donne vittime di Violenza e loro figli come i collaboratori di giustizia" : Le donne vittime di violenza e i loro figli come i collaboratori e i testimoni di giustizia. Per Virginia Raggi “l’unica soluzione“ per assicurare protezione e sicurezza alle donne che hanno denunciato maltrattamenti, aggressioni, soprusi evitando che possano subirne ancora è “estendere” anche a loro “e ai loro figli la normativa posta a tutela dei collaboratori e dei testimoni di giustizia”. ...

L’Aquila : Pezzopane - ‘basta Violenza donne - ora certezza pena’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘L’ennesimo stupro nei confronti delle donne. Nella notte di Halloween a Carsoli, in Abruzzo, una ragazza di 23 anni è stata aggredita e violentata da un branco di giovani in un locale della zona commerciale. E’ ora di gridare tutti insieme: Basta! Basta a questi atti di violenza barbara perpetrata nei confronti delle donne. Mentre gli inquirenti sono al lavoro non si può che esprimere ...

Lucha y Siesta : Campidoglio - attivate misure per tutela donne vittime Violenza : Roma – L’Amministrazione Capitolina ha attivato una serie di misure finalizzate alla tutela delle donne in passato vittime di violenza e maltrattamenti che, insieme anche a figli minorenni, occupano l’immobile Atac in via Lucio Sestio 10. Tenuto conto della situazione di fragilità, l’Amministrazione Capitolina si è attivata per individuare delle soluzioni alternative anche in interlocuzione con diverse realtà operanti sul territorio. Gli ...

Violenza sulle donne - lo Stato spende solo 79 centesimi al giorno per ogni vittima : Secondo i dati dell'indagine Istat sui Centri antiViolenza a sostegno delle donne maltrattate, a rivolgersi a queste strutture nel 2017 sono state in 43.000. I fondi pubblici per i centri antiViolenza erogati nel 2017 sono stati 12 milioni di euro: "Una cifra ridicola - secondo Mariangela Zanni, consigliera di D.i.Re - che spiega il massiccio ricorso al volontariato da parte dei centri antiViolenza.Continua a leggere