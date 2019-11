Manovra | meno tasse e nuove spese | lo scontro su Quota 100

Manovra : Di Maio - ‘sì ad appello Conte per meno tasse’ (2) : (Adnkronos) – “Il Movimento 5 stelle c’è -ha ribadito Di Maio- e vogliamo ridurre le tasse perchè dobbiamo aumentare il taglio degli sprechi”.L'articolo Manovra: Di Maio, ‘sì ad appello Conte per meno tasse’ (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conte : meno tasse nella Manovra - la maggioranza aiuti me e Gualtieri : Conte: Sto lavorando con il ministro dell'Economia Gualtieri perchè voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali

Appello di Conte : meno tasse sulle auto Manovra - parte la sfida degli emendamenti : L’Appello: chiudiamo il cerchio, ci vuole più ambizioneNon accetto le falsità, la pressione fiscale è rimasta invariata

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

Manovra - cosa cambia per le partite Iva : meno accertamenti per chi fa solo fatture elettroniche : Riduzione di un anno dei termini di controllo con la scelta dell’e-fattura. Tetto a 30mila euro per chi percepisce anche redditi da lavoro o pensione

Pensioni - la Manovra sblocca gli aumenti : assegni (poco) più alti per chi riceve meno di 2mila euro : Nell'ultima bozza della legge di Bilancio è stata introdotta la nuova indicizzazione delle Pensioni, una rivalutazione (riguardante gli assegni tra i 1.500 e i 2mila euro circa) che era stata promessa dal governo ai sindacati. Ecco come cambierà l'assegno previdenziale per il 2020 e in che modo potrebbe variare nuovamente dal 2022.Continua a leggere

Manovra 2019/ 'Tra Iva e microtasse ci restano meno soldi in tasca' : La Legge di bilancio è quasi definita in tutti i suoi dettagli. Ultime discussioni nella maggioranza anche sul fronte fiscale

Meno tasse in Manovra e aiuti a famiglie - partite Iva e affitti : ecco cosa cambia Nel 2020 riforma dell’Iva e dell’Irpef : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della manova in 93 articoli.

Manovra - bonus bebè e meno tasse. La cedolare secca sugli affitti resta al 10% : L'ultima bozza della legge di bilancio è composta da 93 articoli: in cima alla Manovra, all'articolo 2, c'è la sterilizzazione delle clausole Iva. Nel testo...