Manovra 2020 e sanità | svolta salta-fila | gli esami diagnostici si faranno dal medico di

**Manovra : Gualtieri - ‘pil 2020 migliore aspettative’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – ‘Il paese nel 2020 starà meglio del 2019″. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Otto e Mezzo’ su La7, sottolineando che ‘il prossimo anno potrebbe essere meglio delle nostre previsioni”. La nostra stima è +0,6% ma ‘io penso che potremo fare meglio”, afferma.L'articolo **Manovra: Gualtieri, ‘pil 2020 migliore aspettative’** ...

Bonus Renzi 80 euro 2020 : cosa cambia e novità in Manovra : Bonus Renzi 80 euro 2020: cosa cambia e novità in Manovra Uno dei principali obiettivi della prossima Legge di Bilancio è ridurre le tasse sul lavoro dipendente; nel quadro del taglio del cuneo fiscale potrebbe essere modificato anche il Bonus Renzi. Bonus Renzi: quali le ipotesi al vaglio dell’esecutivo? Estenderlo, ridurne la portata, aumentarne di importo, trasformarlo in agevolazione fiscale: sono tantissime le ipotesi messe sul ...

Manovra - slittano al 2020 le multe per chi non ha ancora installato i seggiolini anti-abbandono : Le proposte di modifica sono state depositate in commissione Finanze alla Camera: i dem chiedono che le sanzioni per chi non ha ancora installato nella propria auto i seggiolini anti-abbandono partano da marzo 2020 mentre per i pentastellati queste dovrebbero scattare da giugno del prossimo anno. La proposta dei Cinque Stelle contiene anche un incremento del sostegno economico per l'acquisto dei dispositivi a 45 euro.Continua a leggere

Manovra - Gualtieri : "Asili nido gratis dal 1° gennaio 2020" : Il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è intervenuto oggi al Senato per le audizioni preliminari all'esame della Legge di bilancio 2020 e nel corso del suo intervento ha precisato che l'asilo nido gratis per gran parte delle famiglie italiane scatterà già dal 1° gennaio 2020, e non dal settembre 2020 come anticipato in un primo momento.Gualtieri ha parlato in modo aperto di "sostanziale gratuità degli asili nido per la grande maggioranza ...

Manovra - Codacons : 'Dal 2020 nuove tasse per un valore di 234 euro a famiglia' : Sono in arrivo nuove tasse nel 2020: secondo i dati del Codacons gli italiani spenderanno 234 euro in più il prossimo anno. Le entrate più considerevoli arriveranno per effetto dalla sugar tax e dalla plastic tax. Ma ci saranno entrate anche per l'aumento delle tasse sugli articoli da tabacchi e per le tasse sul gioco d'azzardo e le scommesse. In totale lo Stato incasserà 6,1 miliardi in più rispetto all'anno precedente. I dati del Codacons Il ...

Manovra : raddoppiano fondi tutela ambiente - 4 - 5 miliardi nel 2020 : È quanto si legge nel “Ecobilancio” allegato alla Manovra, in cui si dettagliano le spese dedicate all’ambiente «effettuate a beneficio della collettività». Il 65% dei fondi va alla «protezione del suolo e delle acque»

Manovra 2020 - il governo ora è a caccia di due miliardi per evitare le nuove tasse : Per ill ministro dell’Economia Gualtieri le correzioni possibili se si trovano 1,5-2 miliardi. Solo la tassa sulla plastica vale 1,1 miliardi e quella sulle bevande zuccherate 233 milioni nel 2020

Riforma riscossione enti locali 2020 : cosa cambia e bozza in Manovra : Riforma riscossione enti locali 2020: cosa cambia e bozza in manovra La legge di bilancio 2020 sta, in questi giorni, proseguendo il suo percorso di discussione ed esame al Senato e – com’è noto – pare che comporterà significative novità, anche e soprattutto sul piano fiscale. Vediamo allora come funzionerà la Riforma riscossione enti locali 2020, secondo le indicazioni che stanno emergendo dalla bozza di manovra ...

Auto aziendali e plastic tax dimezzate in Manovra 2020 : come cambiano : Auto aziendali e plastic tax dimezzate in manovra 2020: come cambiano Nuove tasse nella manovra 2020: stiamo parlando dell’imposta sulle Auto aziendali e della plastic tax, oltre alla sugar tax, tutte inserite nel testo della bozza della Legge di Bilancio 2020. Ma da un momento all’altro le cose potrebbero già cambiare e infatti delle modifiche potrebbero già arrivare nella discussione parlamentare, ma solo sulle Auto aziendali e sulla ...

Nuova Imu 2020 e abolizione Tasi inquilini i cambiamenti in Manovra : Nuova IMU 2020 e abolizione Tasi – Le indiscrezioni sono confermate. Se il disegno di legge presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze che ha per oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 non dovesse subire modifiche sul punto sarà introdotta l’Unificazione di IMU-Tasi. La norma è contenuta all’articolo 95 (Titolo VI Capo I abolizione ...

Manovra 2020 : il testo è in Senato - Governo pronto a modifiche su plastic tax : La nuova Manovra finanziaria è giunta a Palazzo Madama, dove inizierà il suo iter parlamentare per la conversione in legge. Intanto, il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri si sarebbe detto pronto a delle rimodulazioni su alcune misure inserite nella Legge di Bilancio. Si tratta della plastic-tax e delle tasse sulle auto aziendali. Tuttavia, proseguono ancora le varie discordanze fra i vari partiti della maggioranza anche se, ...

Manovra - come cambia la plastic tax. Gettito di 1 miliardo nel 2020 : Il correttivo con maggiori chance di successo prevede di potenziare i meccanismi premiali che favoriscano gli investimenti delle imprese nell’acquisto di macchinari e competenze necessarie a concentrare la produzione su prodotti riciclabili

Famiglie - giovani - professionisti - imprese : chi vince e chi perde con la Manovra 2020 : La manovra del Governo giallorosso destina il grosso delle risorse (23,1 miliardi su 30) per evitare il doppio rincaro dell’Ivadal 1°?gennaio 2020. Per il resto, 3 miliardi serviranno a finanziare il taglio del cuneo fiscaleper i lavoratori dipendenti. Gli altri contribuenti - professionisti, imprese e altri soggetti - si dividono le altre risorse (poco meno di 4 miliardi) e sopportano il carico delle nuove imposte