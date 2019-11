M5s | stasera nuova assemblea Camera su nodo capogruppo e direttivo

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Si svolgerà, al termine della seduta d’Aula, una riunione allargata deldei deputati M5S. Sul tavolo la questione dell’elezione dele del, ormai una vera e propria impasse in casa M5S dopo ben 4 fumate nere. Nella convocazione, in cui si invita “caldamente” gli eletti a partecipare, non si esclude una votazione già in serata. E’ infatti in campo l’ipotesi di derogare al quorum della maggioranza assoluta previsto dallo statuto.L'articolo M5s:suCalcioWeb.

MuredduGiovanni : RT @RiccardoFortin: Stasera a #QuartaRepubblica ho visto in susseguirsi: #DiStefano #M5S dimenarsi tanto da dovergli dire: 'aspetta che poi… - metaanto : RT @RiccardoFortin: Stasera a #QuartaRepubblica ho visto in susseguirsi: #DiStefano #M5S dimenarsi tanto da dovergli dire: 'aspetta che poi… - francescoburra3 : RT @RiccardoFortin: Stasera a #QuartaRepubblica ho visto in susseguirsi: #DiStefano #M5S dimenarsi tanto da dovergli dire: 'aspetta che poi… -