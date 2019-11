Esplosione al distributore di benzina | morto un napoletano di 29 anni

Fermo - Esplosione in un distributore di benzina : morto un ragazzo di 29 anni : Un uomo è morto in una esplosione avvenuta intorno alle 17:30 a Monte Urano, in provincia di Fermo, in un distributore di benzina in contrada Ete morto. La vittima stava lavorando...

