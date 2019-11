Dino Meneghin | il più grande di tutti

Basket - Dino Meneghin : “E’ un onore e privilegio il ritiro della maglia. Messina ha il tutto per far tornare grande Milano in Europa” : Dino Meneghin ha fatto la storia del Basket italiano e dell’Olimpia Milano in particolare. Proprio per questo motivo la società milanese ha deciso di ritirare la maglia di colui che è tuttora uno dei simboli di quella grande Olimpia capace di vincere tutto in Italia ed in Europa. Meneghin è stato intervistato da tuttosport, parlando proprio di questa cerimonia, che ci avverrà il 19 Novembre: “È un onore e un privilegio. Un qualcosa ...