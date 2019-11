Il pilota spagnolo Alex Marquez correrà in MotoGP nella stessa squadra del fratello Marc

Il pilota spagnolo Jorge Lorenzo si ritira dal motociclismo : Jorge Lorenzo , pilota spagnolo della Honda in MotoGP, ha annunciato oggi in conferenza stampa il suo ritiro dal motociclismo dopo diciassette anni di carriera e cinque Campionati mondiali vinti, tre dei quali in MotoGP, la classe più competitiva del Motomondiale.

MotoGp - Stefan Bradl distrugge Jorge Lorenzo : frecciata velenosa all’indirizzo del pilota spagnolo : Il collaudatore della Honda ha spiegato come quella di Lorenzo con la Honda sia da tempo ormai una battaglia persa Una stagione cominciata male e finita peggio per Jorge Lorenzo, in continua difficoltà in sella ad una Honda disegnata su misura per Marc Marquez. AFP/LaPresse Il maiorchino non riesce a trovare il feeling con la moto, brancolando nel buio e finendo ogni gara a distanza siderale dai piloti di testa. Su questa complicata ...