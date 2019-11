Concorso infermieri | termini riaperti per i neo laureati

Concorso infermieri Puglia - 1132 posti : cosa sapere per partecipare : A seguito della deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Bari n. 2141 del 31 Ottobre 2019, è indetta una procedura di mobilità regionale e interregionale e un contestuale Concorso Infermieri Puglia unico per 1132 posti. Queste maxi assunzioni nelle aziende sanitarie della Regione Puglia sono state promosse dal Direttore Generale dell’Asl Bari, in concerto con il Presidente della Regione – nonchè assessore alla Sanità ...

Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 153 infermieri : E' stato indetto in forma aggregata un bando di Concorso per il profilo di infermiere con le Asl di Frosinone, Viterbo e Latina interessate all'unisono. L'iter concorsuale permetterà la formazione di una graduatoria che verrà utilizzata dalle suddette Asl per procedere alle successive assunzioni a tempo indeterminato (categoria economica di riferimento D). Ciascun partecipante dovrà obbligatoriamente inserire nella domanda 3 preferenze tra le ...

Concorso 153 Infermieri Lazio - al via le iscrizioni : informazioni su requisiti - invio domanda - prove : Nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n. 84 del 22 Ottobre 2019 è stato pubblicato il bando del Concorso 153 Infermieri Lazio, in esecuzione della deliberazione n.606 del 20 Giugno 2019: la selezione verrà fatta sulla base dei titoli e del risultato delle prove, al fine di stilare una graduatoria di idonei e vincitori. Il nuovo personale sarà così suddiviso: 40 Infermieri all’Asl di Latina; 33 Infermieri all’Asl di ...

Concorso infermieri a breve in Puglia : previste 1.130 assunzioni a tempo indeterminato : La Regione Puglia ha confermato l'ormai imminente avvio della procedura concorsuale rivolta ad un maxi processo di assunzioni di nuovi lavoratori per la professione infermieristica. Durante un summit tra amministrazione regionale e parti sociali, alla presenza di Cgil, Cisl e Uil, la Regione Puglia ha confermato che entro dicembre partirà un atteso Concorso che prevede l'assunzione di 1.130 infermieri nella regione. Il Concorso è probabilmente ...

Concorso 375 Infermieri Napoli - pubblicata delibera Ospedale dei Colli : L’Ospedale dei Colli di Napoli, in esecuzione alla delibera n. 106 dell’8 Ottobre 2019, ha indetto un Concorso per il reclutamento di 375 Infermieri con contratto a tempo indeterminato. E’ fatta riserva di 150 posti per i candidati con 3 anni di servizio alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria nello stesso ruolo a tempo determinato e con i requisiti indicati per l’ammissione alla procedura. I candidati verranno ...