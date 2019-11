Sanità | alla Kpmg milioni per i piani di rientro di 5 regioni in dissesto Ma in tre di

Bomba d'acqua Napoli/ Video maltempo : Rione Sanità allagato - macchine sommerse : Bomba d'acqua Napoli, maltempo in Campania: Rione Sanità allagato da fiume di pioggia. macchine sommerse dall'acqua: il Video.

Salute : a Torino corso “dalla sicurezza degli operatori sanitari alla sicurezza delle cure” : Giovedì 7 novembre 2019 dalle ore 15 alle ore 18,30, presso l’Aula Lenti dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (corso Dogliotti 14), si terrà il corso “dalla sicurezza degli operatori sanitari alla sicurezza delle cure. Focus sulle differenze di genere nelle malattie cardiovascolari”. sicurezza per le donne, sia in ambito terapeutico in riferimento alle problematiche cardio-vascolari sia in ambito professionale. ...

Roma - presidio No 5G alla Camera : “Non siamo allarmisti - chiediamo moratoria”. Per l’Istituto Sanità non ci sono rischi : Un centinaio di persone si è riunito di fronte alla Camera dei deputati, per una manifestazione nazionale promossa dall’Alleanza Italiana Stop 5G, per chiedere al governo una moratoria delle sperimentazioni su tutto il territorio nazionale, perché, a loro dire, “oggi non ci sono certezze in merito alla non pericolosità per la salute di questa tecnologia”. Al contrario, in merito alle reti di quinta generazione, già in ...

Stefania Saccardi - assessore alla Sanità in Toscana passa con Matteo Renzi : altro schiaffo al Pd : Matteo Renzi sta facendo il pieno in occasione delle Regionali. Dopo l'arrivo in Italia Viva di Stefano Scaramelli, presidente della commissione Sanità della regione Toscana, arriva anche Stefania Saccardi. L'ex premier - spiega Italia Oggi - con l'assessore alla Salute fa scacco matto, visto e cons

Allarme sanitario europeo per le vongole velenose del mare campano : Le analisi dell’Asl, dell’Arpac e dell’Istituto zooprofilattico hanno evidenziato che nelle vongole della foce del fiume Sarno, in un territorio che si divide tra le province di Salerno e di Napoli, c’è un alto contenuto di metalli pesanti dannosi per la salute pubblica. Ciò ha fatto scattare l’allerta sanitaria europea, per bloccare la commercializzazione dei molluschi campani. La Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia sta effettuando ...

Sanità : neonato con gravi complicanze in arrivo dalla Germania al Gaslini : E’ previsto per questa sera il trasferimento di un neonato prematuro con un volo ambulanza privato dalla Germania all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Si tratta di un bambino nato presso un ospedale di Mannheim, a 28 settimane di gestazione e con peso molto basso, (oggi giunto a 32 settimane) che ha sviluppato una grave complicanza emorragica della prematurità con idrocefalo post emorragico. Lo rende noto l’ospedale ...

Brexit - Boris Johnson : "Trovato l'accordo con l'Ue. Ora pensiamo al costo della vita e alla Sanità" : Trovato l'accordo sulla Brexit con l'Unione europea. "Abbiamo un nuovo grande accordo che riprende il controllo: ora il Parlamento dovrebbe concludere la Brexit sabato, così possiamo passare ad altre priorità come il costo della vita, il servizio sanitario nazionale, i crimini violenti e il nostri a

Cagliari - il crac dell’impero sardo della Sanità di Scanu : dalla società svuotata in 7 giorni alla “eccessiva tolleranza” delle banche : Un maxi-buco di 60 milioni di euro attorno ai giri d’affari di diverse società, usate come vasi comunicanti per coprire le falle di una gestione disinvolta, sotto l’occhio tollerante delle banche. Un susseguirsi vorticoso di passaggi da un contenitore all’altro, con cessione di rami d’azienda e trasferimenti finanziari milionari in una sorta di gioco delle tre carte che alla fine lasciava a mani vuote i creditori delle società ormai decotte, ...

Sanità - mancano medici e fondi. Ma le firme sostengono il diritto alla speranza : Kemal, Aria, Chiara. Questi sono solo alcuni dei nomi di persone che in questi ultimi mesi sono riuscite a ritrovare la speranza e ad avere una vita migliore grazie a circa 400mila sostenitori che hanno appoggiato le loro battaglie per il diritto a curarsi. Un diritto fondamentale la cui affermazione è dipesa dalla tenacia di questi pazienti e di chi stava loro accanto, sia in forma virtuale che nella loro vita quotidiana. Kemal era arrivato in ...

Gualtieri : no aumenti tasse - più fondi a scuola e Sanità. Iperammortamento allargato : Alle commissioni riunite Finanze di Camera e Senato l’audizione del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri sulle linee programmatiche del suo dicastero

Gualtieri : no aumenti tasse - più fondi scuola e Sanità. Iperammortamento allargato : Alle commissioni riunite Finanze di Camera e Senato l’audizione del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri sulle linee programmatiche del suo dicastero

Caos rifiuti a Roma - l'attivista grillino Zaghis alla guida di Ama. I medici : «Rischio emergenza sanitaria» : l'Ordine dei medici a lanciare l'allarme: bisogna fare di tutto per evitare che l'immondizia si accumuli in particolare «nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici»

Caos rifiuti a Roma - l'attivista grillino Zaghis alla guida di Ama. I medici : «Rischio emergenza sanitaria» : l'Ordine dei medici a lanciare l'allarme: bisogna fare di tutto per evitare che l'immondizia si accumuli in particolare «nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici»

L'allarme dei medici per i rifiuti a Roma : "Rischio emergenza sanitaria". I presidi : "Valutare chiusura delle scuole" : All’indomani delle dimissioni del consiglio di amministrazione di Ama, a Roma si rischia l’allarme rifiuti. L’ormai ex amministratore delegato della partecipata del Comune che si occupa di rifiuti, Paolo Longoni, in un’intervista al Messaggero ha sostenuto che tra 15 giorni la capitale “avrà grossi problemi” con la spazzatura. Ma non è il solo a lanciare l’allerta. I medici chiedono di ...