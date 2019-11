Baseball | Premier 12 2019 | vince il Giappone | Corea del Sud sconfitta 5-3 | il Messico

Baseball - Premier12 2019 : finale Corea del Sud-Giappone - tra Stati Uniti e Messico in palio il secondo pass olimpico : Saranno Corea del Sud e Giappone a giocare la finale del Premier12, che determina due ulteriori posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel Baseball. Questo l’esito al termine del Super Round, che ha vissuto oggi l’ultima giornata. Nel match tra Australia e Cina Taipei, sono proprio gli asiatici a dire addio al torneo con una vittoria per 5-1, generata da un eccezionale ottavo inning da 4 punti. Dopo il singolo di Wang nel terzo e la ...

Baseball - Premier 12 2019 : Messico ko contro la Corea del Sud - vincono gli Stati Uniti : Nuova giornata di gare nel Premier 12 di Baseball 2019, che ha vissuto quest’oggi due sfide, a partire dal successo degli Stati Uniti, che contro Cina Taipei sono passati subito in vantaggio nel primo inning, a seguito del singolo di Andrew Vaughn, prima del pareggio degli asiatici, messo a segno da Wang, in un’azione da double-play, con la rimonta completata dal fuoricampo solitario di Hu Chin Lung. Il colpo decisivo è dunque ...

Baseball - Premier 12 2019 : il Giappone sconfigge il Messico e lo raggiunge - altra sconfitta per gli Stati Uniti : Prosegue nel segno del Giappone il Super Round del Premier 12 di Baseball 2019, con la selezione nipponica capace di sconfiggere anche il Messico, agganciandolo in classifica, in una gara sbloccata già nel primo inning, grazie ai singoli di Seiya Suzuki e Kensuke Kondo, per il punteggio di 2-0, mentre la valida di Hayato Sakamoto nel terzo parziale ha portato il tabellone a segnare il 3-0 in favore degli asiatici. Assoluti protagonisti i ...

Baseball - Premier12 2019 : riscatto Cina Taipei e Stati Uniti - battuti Corea del Sud e Giappone. Continua la corsa del Messico : In una giornata dal particolare sapore asiatico al Premier12, che corrisponde alla terza del Super Round, arriva il riscatto di due selezioni sconfitte nei primi due giorni: Cina Taipei (che è, in sostanza, Taiwan) e Stati Uniti, capaci di superare Corea del Sud e Giappone in quella che è una corsa sempre più incerta verso i primi quattro posti che valgono l’accesso alle due finali. Va invece spedito il Messico, senza sconfitte in questo ...

Baseball - Premier 12 2019 : inizia il Super Round - cadono gli Stati Uniti - tre squadre a punteggio pieno : Si è aperto quest’oggi un nuovo capitolo del Premier 12 di Baseball 2019, con il Super Round che ha riservato molto spettacolo, partendo già dalla prima gara, quando il Messico ha sconfitto 2-0 Cina Taipei, grazie al fuoricampo sulla sinistra di Roman Solis nel quinto inning, con il match chiuso dalla corsa di Jonathan Jones. Successo sofferto per il Giappone, che contro l’Australia è passato in svantaggio a seguito del singolo di ...

Baseball - Premier 12 2019 : si chiude la prima fase - Corea del Sud e Australia le ultime qualificate : Ultima giornata di gare nella fase a gironi del Premier 12 di Baseball 2019, con il gruppo C che ha decretato le ultime due ammesse al secondo turno, ad iniziare dai padroni di casa della Corea del Sud, giustizieri di Cuba per 7-0, in una gara sbloccata nel secondo inning da Kim Ha Seong. Asiatici dominanti anche nel quinto parziale, quando sono arrivate altre quattro corse, prima del singolo di Lee Jung-Hoo. Successo e passaggio del turno anche ...

Baseball - Premier 12 2019 : il Giappone vince il gruppo B - Corea del Sud ancora imbattuta : Penultima giornata di gare nella prima fase del Premier 12 di Baseball 2019, in cui si sono svolte gare dei gironi B e C che hanno emesso i primi verdetti in vista del Super Round che determinerà le ammesse alle finali per le medaglie. Nel gruppo B, quello di Taichung, il Venezuela ha conquistato il primo successo della competizione, sconfiggendo Porto Rico per 7-1, grazie ad uno straripante Luis Castro, che ha messo la firma in due dei primi ...

Baseball - Premier 12 2019 : il Messico vince il girone A - Giappone e Cina Taipei ancora imbattute : Quarta giornata di gare nel Premier 12 di Baseball 2019, in cui si sono svolte gare di tutti i gironi, ed in modo particolare del gruppo A, che è terminato con il successo del Messico, il terzo in altrettante partite, questa volta contro l’Olanda. Match sostanzialmente nelle mani dei padroni di casa, che in quel di Jalisco sono passati in vantaggio nel primo inning grazie a Noah Perio, capace di sbloccare il punteggio con un singolo, ...

Baseball - Premier12 2019 : l’apertura a Taoyuan premia Taiwan e Giappone : Si è aperta anche la parte del Premier12 di Baseball che si svolge a Taoyuan, municipalità di Taiwan che fino al 2014 era una contea, con due incontri. Nel primo, il Giappone si sbarazza del Venezuela, che pure sogna per sette inning e per tutta la prima parte dell’ottavo, per 8-4. Nel quarto i sudamericani passano in vantaggio con una giocata che parte da Machado e manda a segno Fuenmayor. La risposta del Giappone arriva nella ripresa ...

Baseball - Premier12 2019 : gli Stati Uniti superano il girone battendo la Repubblica Dominicana : Nella sfida decisiva per il passaggio del primo girone al Premier12 che sta terminando la sua parte di Guadalajara, gli Stati Uniti battono la Repubblica Dominicana per 10-8, estromettendola da ogni chance di potersi giocare un pass per le Olimpiadi (che, va ricordato, in questo torneo è assegnato al miglior team delle Americhe e al migliore della zona Asia-Oceania che non sia il Giappone). La partita è molto combattuta e si risolve soltanto nel ...