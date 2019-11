VIDEO Charles Leclerc F1 | GP Brasile 2019 | “Sono contento della Ferrari | devo lavorare

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019)Lecles ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP del, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre a Interlagos. Il monegasco si è dovuto accodare al compagno di squadra Sebastian Vettel e dovrà scontare una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza per aver sostituito il motore. Il giovane alfieresarà sicuramente chiamato a una gara di rimonta ma non perde l’entusiasmo come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport al termine delle prove libere: “Sonomacchina, ho ancora un po’ di lavoro soprattutto sul pass gara ma il passo qualifica è buono. Il passo gara è costante ma non abbastanza veloce e dobbiamo ancora. Vediamo come siamo messi domani, in qualifica dovremo valutare anche le gomme“. Di seguito ilcon le dichiarazioni di...

RadioItalia : .@francescacheeks in cui racconta il nuovo singolo CHEYENNE feat. Charlie Charles, in uscita il 15 novembre! - Niccolo_Trigari : Ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare (cit) La 5^ W dell’Asvel ??, la 1^ esterna, arriva in OT a Belgrado… - Marco45218789 : RT @mari_ali92: La voce di Francesca Michielin, la penna di Mahmood e la produzione di Charlie Charles consapevoli di aver tirato fuori un… -