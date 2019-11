Parco Archeologico dei Campi Flegrei | tra porspettive e ritardi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Luca Fortis Vincenzo Esposito Ildeitenta di rilanciarsi, ma isono ancora tanti. Eppure il rilancio dell'economia potrebbe partire proprio dal turismo culturale e naturalistico Luoghi:

dolcegabbana : The embroideries, executed entirely by hand, embellish every sartorial creation. Special thanks to Regione Sicilia… - derpkyyla : RT @dolcegabbana: Look back on the truly unique Dolce&Gabbana Alta Moda event from July 2019. Special thanks to Regione Siciliana - Parco A… - BIADEA1975 : RT @MereuAngelo: Vogue porta alla ribalta internazionale il Parco archeologico di Suni -