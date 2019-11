Maltempo | cascate termali di Saturnia allagate ma salve | “Nessun danno”

Fonte : fanpage

(Di sabato 16 novembre 2019) "Ledel Gorello anon sono distrutte" con questo messaggio del comune di Manciano, cittadina grossetana sul cui territorio si trovano le terme di, ha confermato che la meta di turismo termale no ha riportato danni strutturali. Nessun danno nemmeno al complesso turistico-commerciale.

