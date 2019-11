Kikò | Ambra | Gaetano e d’Urso | i segreti della storia | parla Manila Gorio

Gaetano Arena a Pomeriggio5 : Ho litigato con Ambra e Kikò - non ci parliamo più : La vicenda del presunto tradimento di Ambra Lombardo ai danni di Kikò Nalli con Gaetano Arena sta assumendo contorni sempre più foschi e inattesi, soprattutto alla luce di quanto è emerso durante la puntata di Pomeriggio5 andata in onda ieri, giovedì 14 novembre. Fino a lunedì, i tre ex gieffini hanno sempre difeso la loro amicizia. Hanno più volte ribadito che l'incontro durante il quale ci sarebbe stato il bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano ...

Pomeriggio 5 - l’ex fidanzata di Arena contro Ambra Lombardo : ‘Non ama Kikò’ : Nel salotto di Pomeriggio 5 giovedì 14 novembre si è discusso nuovamente del presunto flirt tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo dopo il servizio uscito su 'Diva e Donna' con uno scatto 'rubato' che mostra un bacio tra i due. Questa volta è intervenuta sulla questione anche l’ex fidanzata di Arena. Giulia Napolitano fin da subito ha puntato il dito contro la professoressa siciliana e, stando al racconto della giovane, la storia con Gaetano sarebbe ...

Ambra Lombardo e il bacio a Gaetano Arena : ma Kikò Nalli non ci crede : Al flirt tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena, Kikò Nalli non crede. L'hairstylist legato alla professoressa dai tempi del Grande Fratello respinge l'ipotesi del tradimento,...

“Sapete cosa ha fatto Ambra Lombardo?”. Kiko Nalli tradito - la bomba dell’ex di Gaetano Arena. Barbara D’Urso ‘gela’ in diretta : “Aspetto le foto del bacio” aveva detto Ambra Lombardo attraverso le sue Instagram Stories e due giorni fa è stata accontentata. Il settimanale ‘Diva e Donna’ l’ha accontentata. Nelle immagini pubblicate dal settimanale si vede la fidanzata di Kikò Nalli alzarsi la maglietta per mostrare a Gaetano Arena i risultati della sua operazione di chirurgia estetica sul suo dècolletè. Ambra Lombardo e Gaetano Arena ridono di gusto, mostrando di essere ...

Kikò e Ambra accusano Gaetano - l’ex Giulia attacca la prof : “Finge dall’inizio” : Kikò e Ambra hanno litigato con Gaetano Arena, accusandolo di aver architettato il gossip: le novità a Pomeriggio 5 Novità a Pomeriggio 5 sul presunto triangolo Kikò Nalli, Ambra Lombardo e Gaetano Arena. I tre sono d’accordo su un’unica cosa: il tradimento non c’è stato e la foto del bacio non sarebbe una prova. Secondo […] L'articolo Kikò e Ambra accusano Gaetano, l’ex Giulia attacca la prof: “Finge ...

Ambra e Gaetano - il bacio sarebbe vero! Kikò nei guai? Ecco perché : Ambra e Gaetano il bacio sarebbe vero. Kikò Nalli potrebbe finire in tribunale. Ecco cosa sta succedendo Ambra, Gaetano e Kikò, che caos tra questi tre personaggi! Ultimamente sta accadendo il finimondo, a causa di una paparazzata che ci mostra l’ex professoressa scambiarsi un bacio con il modello napoletano che ha conosciuto sotto il tetto […] L'articolo Ambra e Gaetano, il bacio sarebbe vero! Kikò nei guai? Ecco perché proviene da ...

Kikò e Ambra - le reazioni dopo l’uscita dello scatto del bacio con Gaetano : Kikò Nalli e Ambra, arrivano le reazioni della coppia dopo l’uscita dello scatto del bacio tra la Lombardo e Gaetano Arena Le tanto chiacchierate e attese paparazzate tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo sono state divulgate nelle scorse ore dal settimanale Diva e Donna. Poco fa è giunta la reazione di Kikò Nalli e della […] L'articolo Kikò e Ambra, le reazioni dopo l’uscita dello scatto del bacio con Gaetano proviene da Gossip e ...

Ambra Lombardo : Kikò Nalli pubblica la prova del finto scoop : Kikò Nalli pubblica la prova che scagiona Ambra Lombardo dallo scoop con Gaetano Arena Ambra Lombardo sarebbe stata incastrata dal paparazzo Alex Fiumara. A parlare, questa volta, è Kikò Nalli che ai microfoni di Libero, attraverso Francesco Fredella, giornalista e opinionista di Pomeriggio 5, ha pubblicato un video che prova che le foto pubblicate qualche ora fa, che mostrerebbero Ambra baciare Gaetano Arena per le strade di Milano, sono ...

Grande Fratello - Kiko Nalli e la verità sul bacio tra Ambra Lombardo e Gaetano Arena : "Guardate le bocche..." : Il settimanale Diva e donna pubblica stamattina alcune foto dove si vede un presunto bacio tra Ambra Lombardo (fidanzato di Kiko Nalli) e Gaetano Arena. Ma Kiko, ex concorrente del Grande Fratello, dopo quegli scatti decide di rompere il silenzio con Libero tuonando così: "È uno scoop finto. Oggi tu

Pomeriggio 5 - il triangolo di fuoco Kiko-Ambra-Gaetano. Una fonte segreta : "Pronte le foto del bacio" : Una nuova bomba sta per esplodere. Ed è pronta ad infiammare, ancora una volta, il triangolo di fuoco. Al centro di tutto ci sono Kiko-Ambra Lombardo-Gaetano Arena. Le foto tanto attese del bacio tra Ambra e Gaetano di cui si parla da giorni, secondo le nostre spifferate, saranno pubblicate domani (

“Le cose stanno così”. Ambra Lombardo alla fine lo dice : il suo rapporto con Gaetano Arena (e Kikò Nalli) alla luce del sole : Da quando la loro stria è uscita allo scoperto fuori dalle porte del Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kiko Nalli sono stati costantemente al centro delle chiacchiere. Un po’ per la differenza di età. Un po’ per la bellezza di Ambra Lombardo, sotto gli occhi di tutti. Un po’ per il nome pesante della ex moglie di Kiko, quella Tina Cipollari opinionista di Uomini e Donne che, seppure in scelta condivisa, forse non ha digerito del tutto l’addio ...

Kiko Nalli ospite a Pomeriggio Cinque : domani le foto del bacio tra Gaetano Arena e Ambra Lombardo : L'ex gieffino è intervenuto nel talk show della D'Urso per difendere la sua fidanzata ma in tanti smentiscono che possa trattarsi di una semplice paparazzata.

Kikò Nalli : "Ambra Lombardo non mi ha tradito con Gaetano Arena" : Nonostante la saracinesca del Grande Fratello sia abbassata, i suoi protagonisti continuano a far parlare di loro con le ospitate nei programmi del daytime di Canale 5: a tenere banco in questi giorni è il triangolo Kikò Nalli - Ambra Lombardo - Gaetano Arena.I primi due sono una coppia dalla fine del padre di tutti i reality show, con l'ex visagista di Detto Fatto che le ha presentato i parenti e forse anche l'ex moglie Tina Cipollari. Il ...