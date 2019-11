Ex Ilva | Marcucci | ‘se Mittal rispetta contratto | si faccia scudo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Se Mitall assicurasse il rispetto delcon lo Stato, il governo dovrebbe valutare velocemente un decreto che preveda uno scudo penale di carattere generale. Tale provvedimento dovrebbe essere valido per tutte le aziende che si muovono in contesti di forte criticità ambientale, a partire dall’ex”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea.L'articolo Ex, ‘se, siscudo’ CalcioWeb.

cri_marcucci : RT @Sofiajeanne: . @CarloCalenda cerca di argomentare con logica e riferimenti, @lucatelese non chiare mozioni degli affetti. #Giletti tran… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Roberto Calderoli svela le mosse del Pd: 'Sta facendo di tutto per votare a marzo'. Lo dimostra la richiesta del dem M… - rosydesimone1 : RT @GiancarloDeRisi: Roberto Calderoli svela le mosse del Pd: 'Sta facendo di tutto per votare a marzo'. Lo dimostra la richiesta del dem M… -