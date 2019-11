Bari | carabiniere sorpreso con cocaina in auto a Putignano | arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 16 novembre 2019) I carabinieri della stazione di, nel barese, comunicano di averun loro collega che nel corso di un posto di blocco è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, in particolare. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che il soggetto prestasse servizio in una stazione della provincia di Taranto, che per motivi di privacy non è stata nominata, così come non sono state riferite le generalità del militare colto in flagranza di reato. Con lui ci sarebbe stata anche un'altra persona, la quale sarebbe risultata estranea ai fatti....

SkyTG24 : Bari, carabiniere con la cocaina nell’auto: arrestato dai colleghi - Lucavad72 : RT @SkyTG24: Bari, carabiniere con la cocaina nell’auto: arrestato dai colleghi - giorgio_carta : Bari, carabiniere con la cocaina nell’auto: arrestato dai colleghi | Sky TG24 -