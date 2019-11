Star Wars si unisce a Fortnite in un nuovo crossover

Star Wars Jedi : Fallen Order è ora disponibile per PC - Xbox One e PlayStation 4 : Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts, Respawn Entertainment e Lucasfilm hanno annunciato l'uscita dell'attesissimo gioco di avventura d'azione Star Wars Jedi: Fallen Order. Jedi Star Wars: Fallen Order è incentrato sulle vicende di Cal Kestis, interpretato da Cameron Monaghan (Jerome Valeska in Gotham, Ian Gallagher in Shameless), in un viaggio con compagni di vecchia data tra oscuri nemici, incredibili pianeti, elettrizzanti ...

Star Wars Jedi : Fallen Order è qui e un nuovo video gameplay ce lo mostra in azione : Star Wars Jedi: Fallen Order è sbarcato oggi su PS4, Xbox One e PC, e sulle nostre pagine è disponibile la puntuale recensione.Il gioco lo abbiamo già visto in azione in alcuni filmati, tuttavia, un nuovo video gameplay pubblicato da IGN potrebbe essere utile a coloro che sono ancora indecisi se acquiStare o meno Fallen Order.Il video in questione ci mostra 10 minuti di gameplay alla massima difficoltà Jedi Grand Master.Leggi altro...

Star Wars Jedi : Fallen Order è un capolavoro o un passo falso? Ecco i voti assegnati al gioco di Respawn : Oggi è il giorno di Star Wars Jedi: Fallen Order, l'atteso titolo di Respawn ed EA è finalmente sbarcato su PC e console, e le principali testate online hanno già assegnato i loro voti.Sulle nostre pagine è disponibile un'approfondita recensione di Fallen Order ma, se volete scoprire come è stato accolto il gioco dalla critica internazionale, siete nel posto giusto.Innanzitutto, nel momento in cui scriviamo, il Metascore di Fallen Order su ...

Fortnite e Star Wars insieme - pronto un nuovo crossover? : L’opera di aggiornamento di Fortnite è sostanzialmente senza fine. Il Battle Royale di Epic Games, d’altronde, si è imposto all’attenzione di una community sterminata – che conta milioni e milioni di giocatori sparsi in tutto il mondo – proprio grazie alla sua spiccata abilità di essere sempre sul pezzo, cavalcando l’onda lunga mediatica generata da eventi specifici. Una cavalcata che finora ha portato in Fortnite numerosissimi contenuti a ...

Alle 13 : 30 scateniamo la Forza in diretta con Star Wars Jedi : Fallen Order : Il 15 novembre è per moltissimi sinonimo di Star Wars Jedi: FAllen Order, un progetto che in molti attendevano perché sembrava poter avere le carte in regola per dare vita a un'esperienza di gioco profondamente single-player che i fan di Star Wars non vedono da anni.La nostra recensione di Star Wars Jedi: FAllen Order è già online ma il nostro Lorenzo Mancosu sarà protagonista anche di una live per approfondire ulteriormente il suo giudizio e ...

Star Wars Jedi : Fallen Order - recensione : Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, quella fra l'universo di Star Wars e il mondo dei videogiochi era una miscela esplosiva. Dai grandi tie-in per Super Nintendo fino alle avventure di Dash Rendar sul caro vecchio 64, la saga di George Lucas è stata una vera e propria fucina di emozioni, mettendoci al comando delle incursioni di Rogue Squadron e trascinando gli appassionati nel cuore della seducente vita di Darth Revan. Poi, ...

X019 : Star Wars Jedi Fallen Order si mostra in un simpatico trailer live action : L'X019 si sta svolgendo in questi minuti e la cerimonia di apertura è iniziata con un bellissimo trailer live action di Star Wars Jedi: Fallen Order che mostra il mondo reale amalgamato in quello di gioco e vede come protagonista una giovane ragazza alle prese con dei particolari combattimenti con la spada laser.Il trailer è stato pubblicato a poche ore dal lancio del titolo, che ricordiamo sarà disponibile a partire da domani su PC, Xbox One e ...

Han Shot First - la scena di Star Wars cambia (ancora) su Disney+ : Fra i fan di Star Wars c’è una scena molto chiacchierata e molto discussa negli anni, tanto da essersi meritata un nome suo: stiamo parlando di Han Shot First, letteralmente “Han ha sparato per primo“, in riferimento appunto a una sequenza del primo film del 1977, Una nuova speranza, in cui il protagonista interpretato da Harrison Ford conclude una discussione con il cacciatore di taglie Greedo nel bar di Mos Eisley ...

NVIDIA : Disponibili nuovi driver GeForce per Star Wars Jedi Fallen Order : A partire da oggi sono Disponibili i nuovi driver GeForce 441.20 WHQL i quali preparano i giocatori a Star Wars Jedi Fallen Order, che sarà disponibile a partire dal 15 Novembre anche su Xbox One e PS4. driver NVIDIA GeForce 441.20 WHQL – Il changelog A seguire la breve lista di migliorie apportate con i nuovi driver: Supporto per Star Wars Jedi Fallen Order attraverso ottimizzazioni e fix Introdotto il supporto ...

5 cose da sapere su The Mandalorian - lo spinoff di Star Wars : The Mandalorian è il titolo della serie live action di Star Wars al suo debutto negi Usa il 12 novembre sulla nuova piattaforma streaming Disney+, che da noi sbarcherà il 31 marzo 2020. Nel sempre più ampio e ricco universo inaugurato da Guerre stellari quarant’anni fa, si aggiunge un nuovo tassello, sulla cui storia, personaggi e intenti è stato mantenuto il solito moderato riserbo. Anche dopo l’esordio della puntata pilota, Disney farà sudare ...

Star Wars Jedi : Fallen Order : un leak avrebbe svelato informazioni sui pianeti - sui livelli - i colori delle spade laser e un personaggio segreto : Stiamo per assistere al lancio di Star Wars Jedi: Fallen Order, in programma il 15 novembre 2019, ovvero questo venerdì. Man mano che ci avviciniamo sempre più alla data, riceviamo fughe di notizie sempre più grandi sul gioco, che rivelano il suo funzionamento e le sue caratteristiche.Tenete presente che queste voci emerse in rete potrebbero essere considerate spoiler, quindi se non volete alcuna (possibile) anticipazione sul titolo, vi ...

Nessuna versione trial di Star Wars Jedi : Fallen Order su EA Access per ridurre il rischio spoiler : Gli spoiler sono abbastanza detestati dalla community e molte volte rischiano di rovinare l'intera esperienza di un gioco.Ed EA, per Star Wars Jedi: Fallen Order in uscita questo venerdì, ha deciso di disattivare la versione trial su EA Access a causa dell'alto tasso di contenuti della trama inclusi. EA, in un tweet, ha detto che la modifica è stata attuata per "ridurre in parte il rischio di spoiler". Invece di una prova gratuita, offerta ...

Uscita di Star Wars Jedi Fallen Order a colpi di leak : tanti dettagli svelati in anteprima : Star Wars Jedi Fallen Order è sempre più vicino agli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Il prossimo videogame dedicato all'epopea galattica di Guerre Stellari vedrà infatti la luce il 15 novembre 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC, pronto a coinvolgere fan e curiosi in un'avventura per singolo giocatore che già promette di essere tanto sfidante quanto assolutamente divertente. Merito dei ragazzi di Respawn ...

Emerge in rete la lista trofei di Star Wars Jedi : Fallen Order : Ormai manca meno di una settimana alla pubblicazione di Star Wars Jedi: Fallen Order e data la natura singleplayer del gioco, EA e Respawn sono hanno cercato di mostrare il meno possibile per evitare di rovinare l'esperienza di gioco agli utenti. Tuttavia pare che alcuni spoiler siano arrivati lo stesso, in forma di lista trofei.In effetti l'intera lista dei trofei (e la loro descrizione) sono disponibili sul noto sito PSN Profiles, ancora una ...