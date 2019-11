Scivola e precipita in una cascata mentre tenta di farsi un selfie | morto turista di 33

Fonte : fanpage

(Di venerdì 15 novembre 2019) Unfrancese di 33 anni, Bastien Palmier, èdopo essereto nellaNa Mueang 2, in Thailandia, facendo un volo di una ottantina di metri. Stavando di scattare unvicino al bordo della scogliera, in cui il transito è vietato. I soccorritori hanno impiegato 3 ore per recuperare il corpo perché il terreno era troppo scivoloso. Nello stesso punto a luglio è deceduto in circostanze simili uno spagnolo.