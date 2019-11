Brumbrum | a Reggio Emilia una fabbrica per ricondizionare le auto usate

Brumbrum - A Reggio Emilia uno stabilimento per riqualificare le auto usate : Brumbrum, il primo rivenditore online di auto usate, a km 0 e a noleggio a lungo termine, ha inaugurato la nuova area di oltre 50.000 metri quadri a due passi dalla stazione dellAlta Velocità Mediopadana, per una capacità produttiva a regime di 1.200 veicoli al mese. Grazie a un investimento di quattro milioni di euro, lo stabilimento è entrato in funzione a settembre per essere a pieno regime a inizio 2020. Al momento, conta 40 dipendenti ...