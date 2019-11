Laliberté finisce in cella Il re del Cirque du Soleil arrestato per marijuana

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Manuela Gatti Il fondatore dello show più famoso al mondo avrebbe coltivato e venduto erba sul suo atollo Ex mangiatore di fuoco professionista, fondatore deldue appassionato di viaggi nello spazio. Da Guyci si sarebbe potuti aspettare di tutto: un trucco strambo, una trovata geniale in grado all'ultimo momento di tirarlo fuori dai guai. E invece no: il miliardario è statoper possesso di droga, fermato dai gendarmi della Polinesia francese con l'accusa di coltivaresul suo atollo personale di Nukutepipi, arcipelago delle isole Tuamotu, pieno oceano Pacifico. La polizia avrebbe anche trovato immagini della piantagione sul cellulare di uno dei suoi soci. La smentita diè solo parziale: con una nota diffusa da una delle sue società ha replicato di non coltivare cannabis a scopo di spaccio ma per uso «terapeutico» e ...