Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) A Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di. Questa mattina sui giornali si è paventata l’ipotesi di unocon Florenzi nella trattativa con la. “prigioniero? Qualsiasi cosa succeda, arriverannoti importanti. Se andremo via, faremo quello che dovevamo fare in estate. Se non andremo via, il Napoli manderà via il giocatore a zero. Un anno e mezzo fa il Napoli poteva prendere 50 milioni dal Chelsea”. Giuffredi ha anche dichiarato di non sapere nulla di un possibilecon latrae Florenzi. “con Florenzi? Non mipiace, ma non so niente dello. Laha bisogna del terzino. Spinazzola è un giocatore forte, ma spesso ha problemi. Florenzi non è considerato un terzino, ma da quello che vedo non gli sta dando spazio in nessun altro ruolo”. L'articolo ...

napolista : L’agente di Hysaj: “Se andrà via sarà alla Roma. Non mi risulta uno scambio con Florenzi” A Radio Punto Nuovo: “Se… - FinallySisa : RT @claudioruss: L'agente di Elseid #Hysaj a Radio Punto Nuovo: 'Se andremo via, altrimenti il #Napoli manderà il giocatore a parametro zer… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: HYSAJ - L'agente: 'Scambio con Florenzi? Non mi risulta, interruzione del ritiro? Decisione di pancia, i calciatori av… -