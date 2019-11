Amendola ministro bipartisan | piace sia a destra che a sinistra

Il ministro Amendola avverte gli alleati : la pazienza del Pd non è infinita : "È compito come sempre del Parlamento modificare e migliorare le norme ma è alquanto fuori luogo che ogni vertice della maggioranza si conclude con l'accordo e subito dopo parte una batteria di tweet e distinguo. Il Pd offre soluzioni ad ogni ostacolo ma la pazienza non è infinita. E dopo questo governo è evidente che non è possibile, in questa legislatura, nessun altro esperimento". È l'avvertimento che il ministro per gli Affari europei Enzo ...