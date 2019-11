Sicilia | frana su SS 385 | traffico sbloccato

Sicilia : frana su SS 385 - strada chiusa al traffico tra Grammichele e Caltagirone : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - La strada statale 385 'Di Palagonia' è stata provvisoriamente chiusa al traffico , in entrambe le direzioni, a causa di una frana . La chiusura va dal km 48 al km 55, tra Grammichele e Caltagirone , in provincia di Catania. La frana , sottolinea Anas, è stata causata dalle

Sicilia : frana su SS 385 - strada chiusa al traffico tra Grammichele e Caltagirone : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) – La strada statale 385 ‘Di Palagonia’ è stata provvisoriamente chiusa al traffico , in entrambe le direzioni, a causa di una frana . La chiusura va dal km 48 al km 55, tra Grammichele e Caltagirone , in provincia di Catania. La frana , sottolinea Anas, è stata causata dalle “eccezionali condizioni meteo avverse” e “si è riversata sulla statale”. L'articolo Sicilia : frana su SS ...

Maltempo Sicilia - frana a Ispica : evacuate 8 famiglie - chiesto lo stato di calamità : Situazione ancora critica in Sicilia, dove il Maltempo da due giorni sta mettendo in ginocchio la regione. Il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa è stato impegnato tutta la notte per far fronte alle 240 richieste di intervento per il Maltempo. Le maggiori richieste sono giunte dalla fascia costiera di pertinenza dei comuni di Modica-Scicli e Ispica. Vista la gravità della situazione, è stato richiamato il personale ...