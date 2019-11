Pagamenti elettronici | ecco i problemi che non vengono considerati nella lotta al contante

Manovra - le banche : “Drena liquidità - ulteriore sacrificio per noi. Ok a confronto per ridurre le commissioni sui Pagamenti elettronici” : Prevede misure che “drenano liquidità in maniera consistente e rappresentano un ulteriore sacrificio per le banche“. Il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini, esprime così le sue perplessità sulla Manovra del governo giallorosso, parlando in audizione sul disegno di Bilancio 2020 di fronte alle commissioni riunite di Camera e Senato. L’ascolto della posizione delle banche apra la settimana di discussione sulla Manovra ...

Manovra - su Pos e Pagamenti elettronici l’Associazione bancari avverte : “No a grida manzoniane”. Gualtieri : “Da governo incentivi” : Se il governo, dopo il dibattito e le tensioni tra le forze politiche sulla Manovra, ha deciso di far slittare a luglio l’entrata in vigore dell’abbassamento sulla soglia del contante e sulle multe per chi non ha i Pos, dopo le richieste (soprattutto dal fronte M5s) di trovare prima un accordo sulla riduzione dei costi delle commissioni, il dibattito tra l’esecutivo e le banche resta però ancora aperto. Dalla 95esima edizione della ...

Sui Pagamenti elettronici il Governo apre agli esercenti : pagamenti elettronici il Governo apre agli esercenti. "Gli incentivi sono il cuore della filosofia che stiamo mettendo in campo"

Al Duomo di Torino arriva il Pos - Pagamenti elettronici anche per le offerte in chiesa : Il parroco del Duomo di Torino ha installato un sistema di pagamento elettronico per soddisfare soprattutto le esigenze dei turisti che amano usare le carte di credito molto più degli italiani. Il sistema del Duomo di Torino in realtà prevede che il fedele possa autonomamente selezionare l'offerta e poi strisciare la carta e digitare anche il Pin.Continua a leggere

Il Liverpool punta sui Pagamenti elettronici ad Anfield : Nel weekend di Premier League il Liverpool ha operato un test importante ad Anfield. Il club inglese, infatti, ha introdotto i pagamenti elettronici in tutto lo stadio, come prima mossa di un progetto volto a offrire gradualmente un servizio sempre più veloce per i tifosi. La mossa del club ha visto l’introduzione dei pagamenti elettronici […] L'articolo Il Liverpool punta sui pagamenti elettronici ad Anfield è stato realizzato da Calcio e ...

Bankitalia : “Stop all’evasione : serve riforma fiscale e incentivi ai Pagamenti elettronici” : Il vicedirettore di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha segnalato l'importanza di spingere verso "iniziative che incentivino l'uso di strumenti di pagamento tracciabili, che tendono a ridurre i tempi e i costi delle transazioni e che possono contribuire a contrastare, oltre all'evasione, altri comportamenti illegali". Signorini ha anche rivisto le stime di crescita e avvertito sulla ...

Sondaggi politici Winpoll : bonus Pagamenti elettronici - 58% italiani favorevole : Sondaggi politici Winpoll: bonus pagamenti elettronici, 58% italiani favorevole Sì agli incentivi a chi effettua pagamenti elettronici. No a tasse su voli aerei, merendine e gasolio per finanziare l’economia verde e sostenibile. Secondo gli ultimi Sondaggi politici Winpoll per Il Sole 24 Ore, gli italiani approvano a metà le misure sul tavolo della manovra impostata dal governo giallorosso. Il 58% degli intervistati dichiara di ...

Il "Bonus Befana" per incentivare i Pagamenti elettronici : ecco cos'è : Il Governo sta studiando la prossima manovra finanziaria con due obiettivi principali: bloccare l'aumento dell'Iva disinnescando le clausole di salvaguardia e trovare un modo per tracciare il più possibile i pagamenti e combattere così l'evasione fiscale. Inizialmente si era pensato di provare a penalizzare l'uso del contante, ma questa idea è stata presto accantonata per evitare di scatenare polemiche furibonde regalando un facile argomento ...

Legge di Bilancio - Zingaretti : “Alzare stipendi con meno tasse sul lavoro. Combattere evasione incentivando i Pagamenti elettronici” : Lavoro, ambiente, innovazione, scuola. E ancora: lottare contro gli evasori fiscali, rimediare ai danni fatti da Salvini. Gli ingredienti che il Pd di Zingaretti vuole inserire nella prossima manovra sono contenuti in un post di 35 righe che il segretario dem ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. Già il titolo è emblematico: “Con la prossima Legge di Bilancio ricostruire il Paese dare soldi e lavoro a chi non li ha”. Attenzione ...

Governo - Sgarbi contro i Pagamenti elettronici : 'Milioni di euro prelevati agli italiani' : Tra i propositi che il Governo giallorosso si è prefissato per la propria esperienza di gestione del Paese c'è quello di mettere in campo strategie adeguate finalizzate alla lotta all'evasione fiscale. Un'idea che potrebbe essere adottata attraverso una serie di norme e incentivi ad evitare l'utilizzo del contante e a privilegiare i pagamenti elettronici che favoriscono la tracciabilità del denaro. Una prospettiva che non sembra affascinare il ...

Record di Pagamenti elettronici : 80 mld con carta di credito. Ma l’Italia è agli ultimi posti in Ue : Ne 2018 in Italia il numero di pagamenti fatti con moneta elettronica è cresciuto del 6,8%. Secondo l'Osservatorio di Assofin, Nomisma e Ipsos il nostro Paese rimane al di sotto della media europea per uso delle carte di credito: nel rapporto tra il valore delle transazioni e Pil si posiziona al 24esimo posto su 28 paesi.Continua a leggere

Pagamenti elettronici - nel 2018 salgono del 6 - 8% : 230 miliardi. Meno prelievi di contanti. “E per piccoli acquisti si usano di più le carte” : Accelera la crescita della moneta elettronica nel nostro Paese: nel 2018 l’uso di strumenti diversi dal contante è salito del 6,8 per cento. Spinta che ha permesso di raggiungere nel giro di un anno il record di 230 miliardi di importi pagati cashless (di cui 80 con la sola carta di credito). A rivelarlo è la 17esima edizione dell’Osservatorio carte di credito e digital payments curato da Assofin (l’associazione degli operatori bancari del ...

Pagamenti elettronici - Italia fanalino di coda in Unione Europea : Pagamenti elettronici, Italia fanalino di coda in Unione Europea. Secondo l'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano

Pagamenti elettronici - il Tesoro lancia l’idea di una carta unica che varrà come bancomat - tessera sanitaria e identità digitale : Per incentivare i Pagamenti elettronici anche tra la popolazione anziana, meno abituata ad utilizzare i bancomat, potrebbe arrivare una “carta unica” che dentro avrà “carta d’identità, tessera sanitaria, identità digitale e possibilità di attivare in conto di pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale”. Ad anticiparlo al Sole 24 Ore, confermando al tempo stesso il piano per garantire un bonus a chi ...