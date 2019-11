Jeanine Áñez si è autoproclamata presidente della Bolivia

Fonte : ilpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) La senatrice di opposizione ha rivendicato l'incarico di Evo Morales, nonostante in parlamento non ci fosse il quorum per la sua nomina

Montse80923959 : RT @Simo_Fiore: Ma non ho capito, non dovevano rifare le elezioni??? #Bolivia - La senatrice Jeanine Áñez si autoproclama Presidentessa, in… - olgamineraina : RT @Simo_Fiore: Ma non ho capito, non dovevano rifare le elezioni??? #Bolivia - La senatrice Jeanine Áñez si autoproclama Presidentessa, in… - Simo_Fiore : Ma non ho capito, non dovevano rifare le elezioni??? #Bolivia - La senatrice Jeanine Áñez si autoproclama President… -