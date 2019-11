Giallo a Modica | ucciso in casa lo chef Giuseppe Lucifora E’ stato soffocato

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 13 novembre 2019), cuoco di 58 anni, èritrovato morto domenica mattina nella sua abitazione di. I carabinieri della città siciliana hanno confermato che si tratta di un omicidio. "Il decesso è avvenuto per asfissia indotta da azione violenta altrui". Sospettate due persone che lo conoscevano.

