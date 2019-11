CorSport | nessun capo rivolta nello spogliatoio del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) La crisi delè innegabile, così come l’ammutinamento della squadra nei confronti della decisione di andare in ritiro presa dal presidente De Laurentiis, ma non tutto è come appare o per lo meno come è stato raccontato fino ad oggi. Il Corriere dello Sport sconfessa l’idea che esitano dei capidelche abbiano sobillato ladei compagni Evitare d’irrompere sul mercato per cedere i cosiddetti rivoltosi di un ammutinamento che appartiene a tutti, non a quattro o cinquecaprio espiatorio dunque, almeno per la società, che ritiene tutti i calciatori egualmente corresponsabili dell’ammutinamento. L'articolodelilsta.

