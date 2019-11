Arturo Vidal all’improvviso | “Mi chiedono sempre dell’Inter…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Nell’ultimo anno e mezzo, spesso il suo nome è stato accostato a quello dell’Inter, ma con la maglia nerazzurra non l’abbiamo mai visto., fino a qualche anno fa, era un rivale della compagine guidata attualmente da Antonio Conte. Proprio insieme al tecnico pugliese, infatti, faceva parte della Juve della rinascita. Poi il passaggio al Bayern e successivamente al Barcellona, di cui fa parte adesso. Il centrocampista cileno, già prima della scorsa stagione era un obiettivo della dirigenza dell’Inter. A maggior ragione quest’estate, proprio con l’avvento dell’ex allenatore bianconero, è tornato in auge il suo nome. Non si è mai fatto nulla, però, in concreto, eè rimasto in Catalogna. Punendo, tra l’altro, quella che poteva essere la sua futura squadra. E’ stato infatti proprio il suo ingresso in campo, ...

