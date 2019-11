Uomini e donne Irene Capuano ha dimenticato Luigi Mastroianni? | Trono Classico

Uomini e donne sospetti su Raselli : guai per una foto con una ragazza somigliante a Giulia : Il Trono Classico di Uomini e donne stenta a decollare, a differenza di quanto sta accadendo per la versione riservata a dame e cavalieri. Gli ascolti continuano ad essere sotto la media e nei social network i sospetti riguardanti le vere intenzioni di alcuni tronisti e corteggiatori rimbalzano quotidianamente. Non ne è rimasto escluso Giulio Raselli, soprattutto dopo l'entrata in scena di una ragazza che fin da subito ha conquistato il suo ...

Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis - anticipazioni trono over Uomini e donne : La felicità per Gemma Galgani dura solo qualche attimo. Anche questa volta, puntuale come sempre, si affacciano le prime delusioni nella conoscenza con il cavaliere di turno, Juan Luis nello specifico. Dopo un inizio col botto e la grande emozione della dama che a stento si regge in piedi nel rivederlo in studio, la torinese – che rispondendo agli attacchi di Tina si spinge a dire: “Ho una storia che voglio difendere da te” ...

Tina Cipollari di Uomini e Donne a dieta - bilancia crudele : quanto pesa questa settimana. Poi la ‘soluzione’ : “Lo farà in studio” : Al trono over di Uomini e Donne dominano ancora Gemma Galgani e la coppia Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma è anche giunta l’ora di una nuova prova della bilancia per Tina Cipollari. La Vamp di Canale 5 è (o dovrebbe essere) a dieta ferrea dopo che ha accettato la sfida di dimagrire con il supporto di una naturopata e di pesarsi in puntata ogni settimana. L’obiettivo di Tina, lo ricordiamo, è quello di perdere almeno 25 kg entro Natale e ...

Sara Tozzi - ex Uomini e donne - e Francesco sono di nuovo una coppia : 'L'amore è forte' : Si era fatta conoscere al pubblico di Canale 5 soprattutto per la sua breve ma intensa esperienza a Uomini e donne: Sara Tozzi era stata nominata tronista lo scorso settembre ma la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi era durata poco più di un mese. Lei stessa aveva spiegato di non essere riuscita ad aprire il suo cuore ai corteggiatori che aveva conosciuto in trasmissione. Il motivo? I sentimenti ancora vivi per il suo ex ...

Apple Card accusata di sessismo : "Gli Uomini possono spendere più delle donne" : Accuse di sessismo per la Apple Card. La carta di credito del gigante tecnologico presentata in agosto e gestita dalla Goldman Sachs finisce nei guai dopo la denuncia di David Heinmeier Hansson, imprenditore nel settore hi-tech, che su Twitter ha scritto che la Apple Card gli ha offerto un limite di credito venti volte superiore a quello della moglie, nonostante avessero beni condivisi e lei lo superasse nel punteggio di credito.Altri utenti ...

Uomini e Donne oggi, Armando interviene: scoppia la lite con Riccardo oggi a Uomini e Donne va in onda la continuazione del Trono Over. La puntata prende inizio proprio dalla discussione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia sembra non riuscire a trovare un punto d'incontro, dal quale iniziare finalmente a vivere

Sara Tozzi - il colpo di scena dopo Uomini e Donne : la foto è inequivocabile : Quella di Sara Tozzi a Uomini e Donne è stata un’esperienza lampo. Si era seduta sul trono a metà settembre e, dopo poche puntate, ha deciso di abbandonare il programma. Era stata una decisione difficile quella di lasciarsi alle spalle il trono, ma Sara aveva detto più volte: “Mi sono resa conto che anche ricevere una carezza dai corteggiatori non mi fa piacere”. Ancora prima di sedere sulla famosa poltrona rossa, la bella Sara era stata una ...

Limite di spesa diverso per Uomini e donne : negli Usa indagine su Apple Card : Anche Steve Wozniak, che ha fondato l’azienda di Cupertino con Steve Jobs, ha raccontato che a lui e alla moglie sono stati offerti tetti di spesa differenti (a lei 10 volte meno che a lui)

Anticipazioni Uomini e Donne - Ida e Riccardo : c’è stato un tradimento? : Ida Platano e Riccardo Guarnieri: nuovo scontro nel Trono Over di UeD Archiviate le peripezie sentimentali di Gemma Galgani, alle prese con la nuova passione per Juan Luis, oggi a Uomini e Donne si tornerà a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nonostante la decisione di riprendere la loro storia d’amore, la passione tra i due non sarebbe ancora scattata. La dama di Brescia racconterà a Maria De Filippi che con Riccardo Guarnieri ...

Uomini e Donne - l’ex tronista Sara Tozzi è ritornata con il suo fidanzato : L’ex protagonista di Uomini e Donne, Sara Tozzi, torna a far parlare di sé. Dopo aver ricoperto il ruolo da tronista nel noto programma di Canale 5, la giovane ad inizio ottobre aveva deciso di abbandonare la trasmissione, perché era ancora troppo scottata dalla sua precedente relazione. Come si suol dire, al cuore non si comanda, infatti, è bastato davvero poco per riprendere in mano che quella che credeva essere una storia ...

Uomini e Donne News, Luigi Mastroianni sorpreso ancora con Sissi: tutta la verità sul rapporto, parla lui Luigi Mastroianni, dopo la rottura con Irene Capuano, continua a essere braccato da gossip. Così, non smettono di serpeggiare le voci che lo vorrebbero vicino e intimo a Sissi, una sua amica di vecchia data. L'ultimo avvistamento dell'ex

Ida Platano e Riccardo Guarnieri - la foto apparsa poco dopo la lite a Uomini e Donne spiazza tutti : Continua a far discutere e anche parecchio la ritrovata intesa di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. dopo aver vissuto una storia d’amore difficile e molto travagliata, a settembre scorso i due sono tornati al trono over di Uomini e Donne per ripartire da zero, ma poco dopo è sbocciato ancora l’amore. La scintilla è riscoccata nel momento in cui il cavaliere di Taranto ha visto Ida frequentare (e baciare) un altro volto del parterre, ovvero ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Platano non si sente adatta a Guarnieri - lui la critica : Le vicende del Trono Over stanno appassionando il pubblico di Uomini e donne, incuriosito soprattutto dagli sviluppi della frequentazione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella registrazione che si è tenuta il 9 novembre, la coppia ha confermato i problemi già evidenziati in precedenza, con nuovi botta e risposta che hanno spinto il cavaliere a raggiungere la dama in camerino per tentare il chiarimento. Il portale Il Vicolo delle News ha ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 12 Novembre 2019 : Furioso Litigio tra Gemma e Jean Pierre! : Nella Puntata odierna di Uomini e Donne Over Ida non riesce a trovare un compromesso con Riccardo. Gemma discute furiosamente con Jean Pierre! Ecco nel dettaglio cosa accade Oggi al Trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 12 Novembre 2019: Furioso Litigio tra Gemma e Jean Pierre! proviene da Gossip News.