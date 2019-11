Spazio | Vega torna sulla rampa di lancio nel 2020

Spazio - il razzo Vega volerà di nuovo alla fine di marzo 2020 : “Ormai concluse le indagini e le attività correttive” : È pronto a ripartire a fine marzo 2020 il razzo Vega, il lanciatore dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) costruito in Italia dalla Avio. Lo ha detto oggi a Milano l’amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, a margine della presentazione del modello in scala 1:1 del lanciatore spaziale Vega presso il Museo della scienza e della tecnica “Leonardo da Vinci”, organizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale ...