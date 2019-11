Project Mercury Performance n°3 di OHT il 13 e 14 novembre ore 21 | 00 al Teatro Angelo Mai

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Fiora e Chiara si allenano per diventare astronaute e affrontare quella che, a tutti gli effetti, è un’odissea spaziale. L’incapacità di affermarsi è latente in ogni loro gesto e parola, eppure non demordono e lottano per conquistare la loro porzione di spazio. È la loro totale assenza di cinismo a trasformare un asettico studio fotografico nello spazio siderale. A partire da13, il fallimentare progetto americano per mandare tredici donne nello spazio, lo spettacolo indaga le conseguenze emotive di non avere l’opportunità di fare ciò che vorresti fare. Oscillando in quest’impasse, lo spettacolo mette in dialogo le due aspiranti astronaute con John Fitzgerald Kennedy, Jerrie Cobb (la prima astronauta mancata) e l’unico sciopero avvenuto nello spazio. Con, OHT prosegue la suaSeries ispirata dalla ricerca sociologica di Richard Sennett sugli scarti ...

