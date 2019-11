Genova | bimbo di tre anni muore in ospedale dopo aver avuto un malore in auto

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ieri, 11 novembre, all'"Gaslini" diè morto un bambino di soli 3a seguito di undi prima mattina davanti agli occhi della sua mamma e del fratellino maggiore, mentre si trovavano in macchina. Il, i soccorsi ed il trasferimento all'Secondo una prima ricostruzione dei fatti, madre e figli si trovavano per strada verso Sampierdarena. Si trovavano tutti in macchina, di buon mattino, poiché bisognava accompagnare il figlio maggiore alla scuola elementare, nel quartiere alla periferia ovest del capoluogo ligure. Il bambino di 3, che qualche giorno prima aveva accusato febbre alta, stava meglio: la sua temperatura corporea infatti era scesa ed è per questo motivo che si trovava in giro insieme alla sua famiglia....

fattoquotidiano : Genova, bimbo di tre anni ha un malore per strada: muore al pronto soccorso - 50809e70fc29437 : RT @MinervaMcGrani1: - Falco90004945 : RT @MinervaMcGrani1: -