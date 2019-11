Celli | chiesto consiglio straordinario su degrado in cui vertono cimiteri

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – “Con il maltempo a Roma e’ emergenza alberi. Oggi due pini sono caduti all’ingresso del cimitero del Verano, danneggiando alcune tombe.che si aggiunge a, anche per la mancata manutenzione da parte del Campidoglio. Su questo venerdi’ scorso ho organizzato un sit-in di protesta davanti al cimitero del Verano”. “Oggi, come annunciato, ho presentato la richiesta disulle condizioni in cui versano icapitolini. Domani in commissione Trasparenza cercheremo di capire la situazione dei bilanci Ama 2017 e 2018, ancora non approvati, e dei fondi riconosciuti dal Campidoglio. Senza bilanci e’ difficile venire a capo dei finanziamenti stanziati dal Comune per i nostri”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana ...

