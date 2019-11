Sanità : collaborazione con Paesi Mediterraneo - Ars sigla intesa con Omceo : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Un Osservatorio permanente per creare un dialogo interculturale con i Paesi dell’area del Mediterraneo e favorire lo scambio di informazioni sulle rispettive normative in materia socio-sanitaria e la formazione del personale dei Paesi aderenti alla Comem (Conferenza de

Sanità : collaborazione con Paesi Mediterraneo - Ars sigla intesa con Omceo : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Un Osservatorio permanente per creare un dialogo interculturale con i Paesi dell’area del Mediterraneo e favorire lo scambio di informazioni sulle rispettive normative in materia socio-sanitaria e la formazione del personale dei Paesi aderenti alla Comem (Conferenza degli Ordini dei medici euro Mediterranei). è il frutto di un protocollo d’ intesa firmato dal presidente dell’Ars Gianfranco ...

Sanità : collaborazione con Paesi Mediterraneo - Ars sigla intesa con Omceo (2) : (Adnkronos) – “Sebbene il Comem sia nato come strumento propulsore di pace nei Pesi del Mediterraneo e come supporto socio-sanitario della popolazione – afferma Amato – grazie a questo protocollo sarà possibile mettere in campo, oltre ai progetti di cooperazione assistenziale, anche percorsi formativi mirati per integrare competenze e conoscenza medica tra i professionisti italiani e i camici bianchi dei 15 Paesi aderenti ...