Pallavolo – Serie A1 Femminile | anticipi per Imoco e Igor | la settima giornata scatta in

Pallavolo – Serie A2 Femminile : il Club Italia Crai sconfitto in trasferta - Pinerolo si impone 3-1 davanti al proprio pubblico : Al di là del risultato, è stata più che soddisfacente la partita delle azzurrine che hanno dimostrato carattere, progressi in battuta e a muro Serata dalle doppie emozioni per il Club Italia Crai che nella settima giornata del Campionato di A2 cede sul campo dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo per 3-1 (22-25, 28-26, 25-22, 25-17). Al di là del risultato è stata più che soddisfacente la partita delle azzurrine che hanno dimostrato carattere, ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Cuneo sconfitto in casa dal Bisonte - UYBA sempre più su : i risultati della settima giornata : Il Bisonte batte Cuneo e sale al secondo posto, sale la UYBA mentre Savino Del Bene e Zanetti festeggiano al tie-break Dopo il triplo anticipo del sabato, che ha ribadito il ruolo di ‘lepre’ dell’Imoco Volley Conegliano, imbattuta e in fuga nella classifica del Campionato di Serie A1 Femminile, le gare domenicali della 7^ giornata promuovono innanzitutto Il Bisonte Firenze, la cui quinta vittoria stagionale, ai danni ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : 7 su 7 per l’Imoco - Saugella Monza si rialza : Campionato di Serie A1 femminile: l’Imoco fa 7su7, 3-1 al PalaIgor. èpiù Pomì è terza, la Saugella si rialza! Un sabato sera ricco di volley ha aperto la 6a giornata del Campionato di Lega Volley femminile di Serie A1. Al PalaGeorge di Montichiari, in diretta su RaiSport, è andata in scena la sfida tra due delle compagini più in forma del campionato, ovvero la Banca Valsabbina Millenium Brescia e la èpiù Pomì ...

LIVE Novara-Conegliano 1-1 - Serie A1 volley femminile in DIRETTA : le padrone di casa impattano - Pallavolo di altissimo livello! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 Palleggio ad una mano spettacolare di Wolosz, Egonu capitalizza. 6-5 Fast vincente per Chirichella. 5-5 Sbaglia ance Novara con Vasileva. 4-5 Ci pensa Folie. 3-4 Out l’attacco di Hill, che spreca una gran difesa di De Gennaro. 3-3 Sbaglia Veljkovic dai nove metri. 3-2 Muro di Chirichella su Folie, dodici errori di Conegliano nel set precedente. 2-2 Primo tempo di Veljkovic, che sta ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - il programma della sesta giornata : spettacolo tra Igor e Imoco : Il campionato di Serie A1 Femminile è giunto alla sesta giornata, oggi tre gli anticipi in programma Il primo atto stagionale della sfida ‘eterna’ tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano è uno dei tre anticipi della 6^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile. Le azzurre di Massimo Barbolini – che non sarà in panchina a causa di un intervento di routine – e le gialloblù di Daniele Santarelli, che ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Busto Arsizio vince a Perugia nel posticipo della 5ª giornata : Campionato di Serie A1 femminile: nell’ultimo posticipo della 5ª giornata, la Unet E-Work Busto Arsizio vince a Perugia 3-1 e sale al quinto posto. Sabato al via il sesto turno con il big match tra Igor Gorgonzola e Imoco Volley Prima vittoria esterna stagionale per la Unet E-Work Busto Arsizio, che nell’ultimo posticipo della 5^ giornata del Campionato di Serie A1 femminile sbanca il PalaBarton di Perugia con il risultato di ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : l’Imoco Volley batte la Zanetti e torna in vetta : Campionato di Serie A1 Femminile: l’Imoco Volley batte anche la Zanetti, il 3-0 riporta le pantere sole in vetta. Giovedì si chiude la 5ª giornata con Bartoccini Fortinfissi-Unet E-Work Mantiene l’imbattibilità stagionale l’Imoco Volley Conegliano, che nel primo posticipo della 5ª giornata del Campionato di Serie A1 Femminile supera 3-0 la Zanetti Bergamo e riconquista la vetta solitaria della classifica. Di fronte ai ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : l’Igor si prende il Derby del Ticino nell’anticipo della 4ª giornata : Campionato di Serie A1 femminile: alla Igor il Derby del Ticino, 3-1 sulla UYBA nell’anticipo della quarta giornata L’anticipo della 4a giornata della Lega Volley femminile sorride alle piemontesi della Igor Gorgonzola Novara. Il Derby del Ticino se lo aggiudicano le ragazze di Barbolini, vincendo per 3-1 al Pala Igor sulla Unet E-Work Busto Arsizio. Prova di carattere di Chirichella e compagne, che porta le azzurre al ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - la 4ª giornata coincide con il primo turno infrasettimanale : il programma completo : Il turno si apre con l’anticipo del mercoledì tra Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio, giovedì il resto del programma Giunge alla 4^ giornata il primo turno infrasettimanale del Campionato di Serie A1 Femminile. Mercoledì l’anticipo in diretta su Rai Sport HD tra Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio: le azzurre di Massimo Barbolini, rinfrancate dal doppio successo esterno a Firenze e Jesi, ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : quarto successo consecutivo per l’Imoco - sorridono anche Cuneo e Chieri : Imoco a tutta, quarto 3-0. La UYBA sale a 7 punti, Cuneo e Chieri vincono in casa. Squillo Savino Del Bene a Bergamo Corre velocissimo l’Imoco Volley Conegliano nel Campionato di Serie A1 Femminile. Le pantere, bicampionesse in carica, firmano il quarto 3-0 consecutivo – quest’oggi sulla èpiù Pomì Casalmaggiore – e restano saldamente in testa a quota 12 punti (ma con una partita in più). In doppia cifra Egonu con 19 ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : anticipi 3ª giornata - sorridono Firenze e Novara : Campionato di Serie A1 femminile: negli anticipi della 3ª giornata sorridono Firenze e Novara, doppio 3-0 ai danni di Perugia e Filottrano Gli anticipi della 3^ giornata del Campionato di Serie A1 femminile si chiudono con un doppio 3-0, a sorridere sono Il Bisonte Firenze, vittoriosa in casa contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia e la Igor Gorgonzola Novara, corsara al Pala Triccoli di Jesi. Domenica alle 17.00 si completerà il ...

Pallavolo – Serie A2 Femminile : in programma la 4ª giornata di campione - il Club Italia Crai sifda il CDA Talmassons : Le ragazze di coach Bellano sono quarte dopo tre giornate di campionato e, domani, affronteranno il CDA Talmassons Il Club Italia Crai, dopo la lunga trasferta a Cutrofiano, torna tra le mura amiche del Palazzetto del Centro Federale Pavesi di Milano per ospitare, domani alle 17, CDA Talmassons. Dopo le prime tre giornate del Girone A del Campionato di A2 la classifica si presenta decisamente corta con le formazioni delle prime quattro ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : domani l’anticipo della 10ª giornata tra il Bisonte e l’Igor Gorgonzola : Campionato di Serie A1 femminile: mercoledì alle 20.30 l’anticipo della 10ª giornata tra Il Bisonte Firenze e Igor Gorgonzola Novara Dopo l’Imoco Volley Conegliano, anche l’Igor Gorgonzola Novara anticipa il proprio match della 10^ giornata del Campionato di Serie A1 femminile. Esattamente come le pantere gialloblù, infatti, le azzurre di Massimo Barbolini saranno impegnate dal 3 all’8 dicembre in Cina per la ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile : Imoco già in fuga - i risultati della seconda giornata di campionato : Tris Imoco, Brescia sorprende la Igor ed è seconda insieme al Bisonte che passa a Caserta. Primo successo per UYBA, Saugella ed èpiù Pomì Imoco Volley Conegliano in fuga e il resto del plotone a inseguire. Sole due giornate di campionato di Serie A1 Femminile e le pantere hanno già scavato un solco significativo in testa alla classifica: complice la partita in più già giocata rispetto a tutte le altre, il terzo 3-0 consecutivo – oggi ...