Conte come Quinto Fabio Massimo Il temporeggiatore | alla fine vince

Caso ArcelorMittal - caro Conte come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Caso ArcelorMittal - caro Conte come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese Come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Luna - come una capsula del tempo. Aperto Contenitore con campioni raccolti nel 1972 : Nell’anno del 50° anniversario dello sbarco della Luna un contenitore con campioni di rocce e suolo dell nostro satellite portato a Terra dalla missione Apollo 17 è stato Aperto. È stata la Nasa a decidere di togliere i sigilli a questa capsula del tempo per far esercitare i suoi ricercatori a studiare i campioni che saranno prelevati dalle future missioni sulla Luna. L’agenzia spaziale Usa ha annunciato lo scorso febbraio il ritorno ...

Caro Conte - come rilanciare Taranto La città senza Ilva e "no tax area" : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Barbano : lo sfogo di Conte é “costruttivo” come il ritiro di De Laurentiis : Alessandro Barbano nel suo commento sul Corriere dello Sport si sofferma sulla parola “costruttivo” che ieri Antonio Conte ha utilizzato in conferenza stampa per spiegare ai giornalisti le motivazioni del suo sfogo in Eurovisione dopo la sconfitta contro il Dortmund Tutto ciò che il tecnico dell’Inter aveva esternato a ruota libera davanti ai microfoni di Sky, con il volto contratto in una smorfia di rabbia, era da intendersi solo ...

Vespa svela come Conte salvò il posto di premier. Così Di Maio ha ingannato Salvini : Bruno Vespa nel suo ultimo libro, Perché l’Italia diventò fascista, racconta i giorni convulsi seguiti alla caduta del primo governo Conte. Dopo il blitz di Renzi, Salvini provò a ricucire l'alleanza con i 5 stelle. Intorno a Ferragosto accadde di tutto. Renzi, che all'inizio immaginava un governo s

Ecco come Pd e M5s hanno trasformato il futuro di Ilva in un referendum su Conte : Roma. Non sapendo bene come affrontare la grana, ha pensato bene di non affrontarla per niente. O, quantomeno, di non mettere la sua faccia su questo fallimento annunciato. Ed è per questo che, finché ha potuto, Giuseppe Conte ha evitato di parlare dell’Ilva. “Rispetto delle rispettive prerogative”,

“Le tue parole fanno male…” Conte - così non va bene : come rischiare di minare le certezze di un gruppo : Uno, e ok. Due, e passi anche questo. Tre, adesso basta. Sono più gli sfoghi di Antonio Conte, nelle ultime settimane, che i gol dell’Inter. Il tecnico nerazzurro anche ieri sera, dopo il suicidio di Dortmund, ha parlato in maniera dura davanti alle telecamere. Pesanti le sue dichiarazioni, ancor di più rispetto alle ultime volte. Altri attacchi, velati e meno, alla dirigenza. Ma perché? Alibi, giustificazioni, scuse? Siamo sempre ...

Renzi : “Io come Jessica Rabbit - non sono cattivo ma mi dipingono così”. E su ex Ilva : “Conte abbia il sostegno di tutti - da Salvini a Zingaretti” : “Se vince il centrodestra in Emilia Romagna, io faccio cadere il governo Conte Due? Ma de che? Io sono come Jessica Rabbit. Non sono cattivo, è che mi dipingono così“. sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. E sottolinea: “Parliamoci chiaro: ma a chi interessa cosa accadrà il giorno dopo le elezioni in Calabria, Emilia Romagna e in Toscana? Vorrei fare un ...

Sky - Alciato : “Critiche Ancelotti? Una bestemmia! Come si Contesta uno che ti porta agli ottavi di Champions?” : Alessandro Alciato, sul calcio Napoli e Ancelotti Il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato, ha parlato ai microni di Radio24, durante la trasmissione Tutti Convocati, riguardo il prossimo impegno del Napoli contro il Salisburgo e sulle critiche verso Carlo Ancelotti nelle ultime settimane: “Stasera il Napoli potrebbe essere agli ottavi di Champions, e poi che fai contesti un allenatore che ti porta agli ottavi? Che Ancelotti ...

Per Bruno Vespa il governo Conte-bis è nato da un equivoco ed 'È come la zia Giovanna' : Non è un mistero che le ultime elezioni umbre abbiano rappresentato un altro importante scossone per il governo sostenuto da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Bruno Vespa, nel suo editoriale pubblicato su Quotidiano.net, ha scelto di paragonare l'attuale esecutivo in un qualcosa che gli ricorda la "zia Giovanna", una figura usata per descrivere una signora sofferente di varie patologie, ma che alla fine riusciva sempre a superarle e ...

M5s contro i ‘retroscena da Prima Repubblica’ : ‘Non c’è futuro per questa legislatura se si mette in discussione Conte come premier’ : Mentre il Pd difende la tassa sulla plastica in manovra dagli attacchi di Matteo Renzi, i 5 stelle se la prendono con l’ex premier che, intervistato dal Messaggero, ha lasciato intendere che la figura di Giuseppe Conte non è imprescindibile per far andare avanti la legislatura. “Lo vogliamo dire chiaramente”, si legge sulla pagina Facebook del Movimento 5 stelle, “non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova ...

Migranti - il ministro Franceschini : “Fare sbarcare subito Ocean Viking con 100 a bordo. Conte e Lamorgese sanno come la pensa il Pd” : Il caso Ocean Viking anima il governo. La nave di Sos mediterranee e Medici senza frontiere da dieci giorni ha chiesto all’Italia un porto sicuro: a bordo cento Migranti, tra cui 41 minori e 2 donne incinte. “Non ho fatto tweet ma il presidente del Consiglio e il ministro degli Interni con cui ho parlato più volte anche nelle ultime ore, sanno che per il Pd non è tollerabile tenere un minuto di più persone in mare”, dice il ...

Matteo Salvini contro Zingaretti - Conte e Di Maio : "Per me siete come moscerini sulle vacche" : Alla vigilia del voto in Umbria, dopo essersi sentito dare dell'"ubriacone del Papeete" da Nicola Zingaretti, Matteo Salvini alza il livello della tensione. Risponde al fuoco. Lo fa a modo suo, con toni durissimi. Si parte dall'attacco alla legge di bilancio: "Questa manovra economica, fra tassa sul