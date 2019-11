X Factor Mara Maionchi | la furia di Arisa | “Datti una regolata” Il caso

X Factor - gli ascolti precipitano. Samuel : “Se passiamo il turno facciamo un’orgia” - Mara Maionchi : “Invitami” : “Nella prima puntata, siamo stati un po’ mollicci come giudici…”, ha ammesso Mara Maionchi all’inizio del secondo Live di X Factor e Samuel ha risposto: “Stasera, ci meniamo!“. Sono stati di parola. Saranno stati gli ascolti deludenti della prima puntata, sarà che bisognava dare ritmo allo show, fatto sta che i giudici si sono “svegliati” e si sono punzecchiati dall’inizio alla fine. E se le ...

X Factor 2019 - secondo live show in diretta. Sfera : «La musica non ha età». Mara punge : «Ce l’ha - sennò tu non esisteresti» : Sfera Ebbasta e Mara Maionchi - X Factor 2019 Dopo l’esordio della scorsa settimana, prosegue il live show di X Factor 2019 con la seconda puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del secondo live show 21.16: Con il riassunto di ...

Mara Maionchi a Blogo : "Vi spiego perché non mi stanco mai di X Factor" : Mara Maionchi è la veterana di X Factor. C'è sin dall'edizione numero uno (seppur con alcune pause di riflessione). Arriva ai Live, in partenza giovedì 24 ottobre su SkyUno, con Eugenio Campagna, Marco Saltari e Nicola Cavallaro, gli Over. Sulla carta la squadra più forte di questa edizione.

X Factor 13 - Nuela eliminato a sorpresa : la star di “Carote” va a casa. Mara Maionchi con gli Over punta alla vittoria : Colpo di scena. Nuela, il fenomeno delle Auditions e dei Bootcamp con i tormentoni “Carote” e “Ti voglio al mio funerale”, non ce l’ha fatta a superare gli Home Visit a Berlino e torna a casa, a Roma. Tutti e quattro i giudici hanno portato i cantanti ad esibirsi live in diversi luoghi di Berlino, accompagnati da una band dal vivo e davanti ad un pubblico. Una vera e propria prova del nove che ha mostrato i limiti evidenti di alcuni dei ...

X Factor 13 - Home Visit : Malika Ayane - Samuel - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live : Aggiornamento: Ecco i cantanti scelti per squadra:Malika Ayane, Under Uomini: Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi

X Factor 2019 : gli Over scelti da Mara Maionchi per i Live : X Factor 13 – Live di X Factor 2019 – Ecco i tre concorrenti “Over” scelti da Mara Maionchi Dopo audizioni, bootcamp e home visit di stasera, giovedì 17 ottobre, sono finite le fasi della selezione dei concorrenti della tredicesima stagione di X Factor 2019 in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata, a differenza delle passate edizioni, gli aspiranti concorrenti di tutte le squadre sono volati a Berlino, dove ...

X Factor 13 - Home Visit : Malika Ayane - Samuel - Mara Maionchi e Sfera Ebbasta scelgono i cantanti per i live : Appuntamento questa sera, alle 21.15 su Sky Uno, con Le Home Visit, ossia l’ultima tappa di selezione. E' Berlino dove si danno appuntamento i 20 potenziali vincitori di X Factor 2019; tra loro, solo 12 potranno accedere alla fase live del talent di Sky, prodotto da Fremantle.Ed è proprio in questa città che Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta selezioneranno i 3 componenti della loro squadra, in quattro location diverse, ...

Mara Maionchi - giudice dei record a X Factor : il suo segreto : Mara Maionchi parla di X Factor e delle sue sette edizioni come giudice: è la donna dei record Mara Maionchi è il giudice dei record a X Factor. Il talent show è giunto alla sua tredicesima edizione e Mara è stata seduta al banco dei giudici per ben sette di queste. Ovviamente è anche tra […] L'articolo Mara Maionchi, giudice dei record a X Factor: il suo segreto proviene da Gossip e Tv.

X Factor 13 - Malika e Mara Maionchi sommerse dai fischi del pubblico per le loro scelte. Nuela lancia : “Ti voglio al mio funerale” : Durante il secondo ed ultimo appuntamento con il Bootcamp di “X Factor”, Malika Ayane e Mara Maionchi sono state sommerse dai fischi del pubblico per alcune loro scelte. La cantautrice ha selezionato i suoi cinque Under Uomini (Lorenzo, Enrico, Davide, Daniel e Nuela), la produttrice i suoi cinque Over (Marco, Tomas, Gabriele, Eugenio e Nicola). Entrambe partiranno per Berlino con le Under Donne di Sfera Ebbasta e i Gruppi di Samuel per chiudere ...

X Factor 13 - Bootcamp : ecco i cantanti scelti da Malika Ayane e Mara Maionchi : Aggiornamento: ecco la squadra che Malika Ayane ha scelto di portare agli home visit: Nuela, Daniel, Davide, Enrico e Lorenzo.Mara Maionchi, invece, ha puntato su Komete, Nicola, Tomas, Gabriele e Marco. X Factor 13, Bootcamp: le scelte di Mara Maionchi e Malika Ayane

X Factor 2019 Bootcamp : Malika e Mara convincono - tripudio per Nuela : X Factor 2019, ultimo appuntamento con i Bootcamp: i concorrenti Over e Under Uomini Secondo e ultimo appuntamento con i Bootcamp di X Factor 2019: Malika Ayane e Mara Maionchi hanno formato il loro quintetto da portare agli Home Visit. Non è stato semplice, così come non lo è stato per Samuel e Sfera Ebbasta, […] L'articolo X Factor 2019 Bootcamp: Malika e Mara convincono, tripudio per Nuela proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2019 gli Over scelti da Mara Maionchi ai Bootcamp : X Factor 13 – Bootcamp di X Factor 2019 Over di Mara Maionchi i concorrenti scelti Seconda serata dedicata ai Bootcamp giovedì 10 ottobre su Sky Uno, dopo le Under Donna di Sfera Ebbasta (leggi qui) e i Gruppi di Samuel (li trovi qui) è la volta di Mara Maionchi di selezionare gli Over e di Malika Ayane di scegliere i suoi Under Uomini. In arrivo anche il Daily di X Factor che sarà condotto da Luna della scorsa edizione del programma. Gli ...

X Factor 2019 gli Over scelti da Mara Maionchi ai Bootcamp - i nomi in aggiornamento Live : X Factor 13 – Bootcamp di X Factor 2019 Over di Mara Maionchi i concorrenti scelti – aggiornamento Live dalle 21:15 Seconda serata dedicata ai Bootcamp giovedì 10 ottobre su Sky Uno, dopo le Under Donna di Sfera Ebbasta (leggi qui) e i Gruppi di Samuel (li trovi qui) è la volta di Mara Maionchi di selezionare gli Over e di Malika Ayane di scegliere i suoi Under Uomini. In arrivo anche il Daily di X Factor che sarà condotto da Luna ...