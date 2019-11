Il primo delitto a 15 anni | i tre carabinieri uccisi dal killer Antonio Cianci

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 10 novembre 2019) Marco Della Corte Negli'70 l'uomo aveva ucciso tre militari e un metronotte, stava scontando la pena dell'ergastolo, ma aveva ricevuto recentemente un permesso premio di 12 ore La relazione dal carcere di Bollate ha presentato un'analisi positiva riguardo il comportamento di, l'ergastolano in permesso premio che ha aggredito un anziano per rapinarlo presso parcheggio dell'ospedale San Raffaele a Milano. Secondo la precitata relazione, il 60enne avrebbe dato atto del suo cambiamento, dimostrando consapevolezza e maturità. Tutti elementi che avrebbero consentito il permesso premio nei confronti dell'ergastolano. Negli'70,si era macchiato dell'one di tre. Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha pertanto chiesto chiarimenti sulla faccenda, con l'invio di ispettori per i dovuti accertamenti. Come si legge da Repubblica ...

