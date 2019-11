Domenica In | lo sfogo di Mara Venier fa crollare lo studio | Lo ero e lo sono oggi

Domenica In - lo sfogo di Mara Venier : "Mi davano per morta - ora comando io". Il ruolo di Maria De Filippi : Mara Venier è tornata alla conduzione della sua Domenica In su Rai 1, nonostante qualche anno fa Viale Mazzini l'aveva esclusa considerandola ormai troppo 'vecchia'. Ma la titanica zia Mara è tornata in auge con la sua trasmissione, che ha già registrato il plauso del pubblico. In una lunga intervis