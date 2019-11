Call of Duty | Modern Warfare | 3 consigli per migliorare

Call of Duty : Modern Warfare riceve nuove mappe multiplayer e una nuova modalità : Se pensavate che le mappe multiplayer di Call of Duty Modern Warfare fossero poche, Activision e Infinity Ward ne stanno aggiungendo un paio di nuove, a partire da oggi, su tutte le piattaforme. Inoltre, la modalità multiplayer Hardpoint tornerà nella serie.Annunciate sul profilo Twitter di Call of Duty, le due nuove mappe sono Shoot House e Krvnik Farmland, quest'ultima creata appositamente per l'aggiornamento della modalità multiplayer Ground ...

Call of Duty Modern Warfare rivela uscita Battle Pass - ecco quando arriverà : È arrivato sul mercato da due settimane circa, ma Call of Duty Modern Warfare non ha di certo disatteso le aspettative dei fan e della stampa specializzata. Come previsto infatti, il nuovo titolo sviluppato dai ragazzi di Infinity Ward si è da subito appropriato con una certa decisione della scena videoludica per quanto concerne l'ambito degli sparatutto in prima persona, calamitando su di sé le attenzioni di una platea di videogiocatori ...

I giocatori di Call of Duty : Modern Warfare hanno trasformato il fucile a pompa in un fucile da cecchino incredibilmente potente : Call of Duty: Modern Warfare è disponibile da poco più di una settimana e la maggior parte dei giocatori ha iniziato a scavare nella sua ricca lista di armi multiplayer. Stanno già emergendo alcune stranezze, tra cui alcune pistole che sparano meno accuratamente quando il giocatore è accovacciato. Apparentemente c'è anche una doppietta con una portata straordinaria. Familiarizzare con il rinculo dell'arma scelta è fondamentale nei Moderni ...

Call of Duty : Modern Warfare - dataminer scova 38 potenziali nuove mappe : Stando alle scoperte di un dataminer, tra le linee di codice di gioco sarebbero state individuate le tracce di ben 38 mappe ancora non ufficializzate all'interno di Call of Duty: Modern Warfare, e che potrebbero essere aggiunte prossimamente.La scoperta del dataminer è accompagnata anche da un elenco ben preciso, che vi riportiamo qui di seguito integralmente, al netto di eventuali spoiler:Chiaramente non ci è dato sapere se queste mappe saranno ...

Call of Duty : Modern Warfare riceve una patch che però non riesce a risolvere alcuni dei bug più fastidiosi : A quanto pare l'ultimo aggiornamento di Infinity Ward per Call of Duty: Modern Warfare risolve solo alcuni dei problemi presenti. Nel fine settimana il team ha pubblicato la patch 1.06 su tutte le piattaforme e che ha apportato una serie di numerose modifiche richieste dalla community.Purtroppo però, i bug non sono stati del tutto risolti: tra tutti il rumore dei passi ed il danno subito alle testate degli APC e dei carri armati sembrano essere ...

Call of Duty Modern Warfare : le migliori armi per vincere in multiplayer : Ora che Call of Duty Modern Warfare è finalmente disponibile nei negozi di tutto il mondo nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC - è uscito lo scorso 25 ottobre -, gli appassionati di sparatutto in prima persona possono scendere sui campi di battaglia di una guerra "reale" e tristemente contemporanea. Con grande maestria, gli sviluppatori di Infinity Ward e il publisher americano Activision sono riusciti a regalare ai loro tanti fan un ...

Call of Duty : Modern Warfare debutta in prima posizione nella classifica software italiana : Call of Duty: Modern Warfare è arrivato e si è subito aggiudicato la prima posizione nella classifica software italiana. Lo sparatutto ha avuto un ottimo debutto che conferma quanto siano appassionati alla serie i fan del nostro paese.In seconda posizione un'altra nuova entrata, si tratta del remake per PS4 di MediEvil, mentre a chiudere il podio troviamo FIFA 20 di EA.Le novità per questa settimana non finiscono qui. Infatti, in sesta posizione ...

Call of Duty Modern Warfare tra Zombie Mode e Battle Royale - le ultime indiscrezioni : Call of Duty Modern Warfare ha fatto il suo esordio sulla scena videoludica da ormai più di una settimana, con milioni di giocatori in tutto il mondo che non hanno perso tempo a fiondarsi sui campi di battaglia realizzati da Infinity Ward. Un ritorno alle origini per la serie, che ha abbandonato le derive eccessivamente futuristiche degli ultimi capitoli per tornare ad abbracciare uno stile di gioco votato al realismo. Un realismo che ...

Call of Duty : Modern Warfare - un easter egg potrebbe celare la data di lancio di PS5 : Stando ad alcune voci di corridoio, Call of Duty: Modern Warfare nasconde un easter egg che andrebbe ad indicare la data di lancio delle prossime console, PlayStation 5 o Xbox Scarlett.In particolare uno youtuber, noto come ItsKapow, ha scoperto un'insegna publbicitaria a Tavorsk, una delle aree esplorabili all'interno della modalità Ground War di Modern Warfare. Ebbeme, in questo tabellone pubblicitario vediamo indicata la data del 25 novembre ...

Call of Duty Modern Warfare : Incassi - stagione ESL e Lucca Comics 2019 : A meno di una settimana dalla data di uscita del nuovissimo titolo firmato Activision, il successo e le vendite sono schizzati alle stelle. Non solo in italia si registrano I dati riportano cifre oltre ai 600 milioni di dollari in appena tre giorni. Per quanto riguarda le copie vendute su PC, il gioco ha surclassato nel primo weekend di lancio, le performance di Call of Duty Black ops 4. Incassi e successi Come già detto prima, ci troviamo di ...

Alle 21 : 15 in diretta con la campagna di Call of Duty : Modern Warfare : Come abbiamo sottolineato all'interno della nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare, il nuovo shooter di Infinity Ward brilla sopratutto per una campagna single player magistrale, che mette in mostra con incredibile efficacia e pungente durezza le crudeltà tipiche di un conflitto armato.Dopo avervi mostrato in più di un'occasione il comparto multiplayer del gioco, abbiamo deciso di dedicare una serie di dirette alla campagna di Modern ...

Call of Duty : Modern Warfare - recensione : Capita di tanto in tanto di mettere le mani su di un videogioco che per svariate ragioni verrà poi considerato negli anni una pietra miliare per il suo genere di riferimento, per la capacità di segnare un netto punto di svolta rispetto al passato e di innalzare in modo irreparabile gli standard della categoria nel futuro. È un po' quel che successe con l'arrivo sul mercato della trilogia dei Modern Warfare, che riuscrono nell'obiettivo di ...

Call of Duty : Modern Warfare – Recensione : L’appuntamento annuale con Call of Duty è un’istituzione per tutti i gamer appassionati di fps. Dopo diversi anni in cui la serie ha zoppicato adattandosi al mercato piuttosto che dirigerlo, Activision fa all-in e pubblica il reboot della serie Modern Warfare. Infinity Ward era chiamata a fare il proprio capolavoro per dare respiro ad un brand che ha bisogno di aria fresca, soffocato soprattutto dai colossi del battle royale. Tra ...

Il narrative director di Call of Duty : Modern Warfare difende la discussa missione "Highway of Death" : Call of Duty: Modern Warfare è stato recentemente messo sotto accusa per aver interpretato un crimine di guerra americano come guidato dalle forze russe, e pochi giorni fa il narrative director del gioco ha difeso il controverso punto della trama in una conversazione con GameSpot.Innanzitutto, un po'di contesto. In parole povere, "Highway of Death" si riferisce a un'autostrada della vita reale in Iraq e al sito di un attacco durante la Guerra ...