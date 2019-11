Miley Cyrus operata alla corde vocali | stop forzato per la cantante

Miley Cyrus e Liam Hemsworth divorziano anche da Instagram : Se mi lasci, ti cancello. Se nel mondo reale il loro divorzio non è ancora ufficiale, in quello virtuale il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è già capitolo chiuso. Ma, si sa, la burocrazia è più lenta dei social. Così in attesa di firmare l’accordo che metta fine a poco meno di un anno di nozze, la cantante e l’attore su Instagram non si seguono più. Se n’è accorto Page Six, ma non è chiaro chi dei due abbia prima ...

Dua Lipa ha parlato di una possibile collaborazione con Miley Cyrus e le sue parole lasciano ben sperare : Ecco cosa ha dichiarato

Miley Cyrus rimuove Liam Hemsworth dai social : Miley Cyrus ha messo la parola fine al suo amore con Liam Hemsworth, rimuovendolo definitivamente anche dai social: la cantante e attrice non segue più il bell'attore su Instagram. Una scelta che non è passata inosservata agli innumerevoli fan della coppia, che tanto hanno tifato per una loro riconciliazione, ora costretti ad osservare l'inevitabile separazione e distanza. I due avevano diviso una lunga storia d'amore, durata per dieci anni, per ...

Miley Cyrus - le foto più sexy - : Fonte foto: InstagramMiley Cyrus, le foto più sexy 1Sezione: Spettacoli Tag: sexy selfie Sofia Lombardi Le immagini più sexy e i selfie più sensuali della cantante Miley Cyrus, sempre pronta a stupire i suoi tantissimi follower Miley Cyrus colpisce ancora una volta con le foto del suo profilo Instagram, un mix di scatti ...

Miley Cyrus ha smesso di seguire gli ex Liam Hemsworth e Kaitlynn Carter su Instagram : Ora la cantante frequenta Cody Simpson

Miley Cyrus - parla Kaitlynn la ex fidanzata : “Non lo avrei mai immaginato” : Miley Cyrus, parla Kaitlynn Carter la sua ex fidanzata: “Non avrei mai immaginato di amare una donna” La vita è ricca di sorprese e questo è quello che ha scoperto Kaitlynn Carter, l’ex fidanzata di Miley Cyrus. Le due ragazze, una blogger e l’altra artista rinomata, hanno infiammato l’estate 2019 con un’intensa storia d’amore. E […] L'articolo Miley Cyrus, parla Kaitlynn la ex fidanzata: ...

Kaitlynn Carter ha raccontato come si è innamorata di Miley Cyrus : E cosa ha capito stando con la cantante

Miley Cyrus ha portato Cody Simpson al matrimonio di suo fratello Braison : Nella stessa casa dove aveva sposato Liam Hemsworth

L'Halloween di Miley Cyrus e Cody Simpson non poteva essere più hot : Con un costume coordinato di coppia

Liam Hemsworth starebbe per diventare il vicino di casa della ex Miley Cyrus : La cantante ora abita con Cody Simpson

La canottiera di Miley Cyrus è trasparente e si vede tutto : Che Miley Cyrus ami provocare non è certo una novità. La ragazza si è più volte prestata a polemiche e accuse per il suo modo di porsi, sia sui social che al di fuori. L'ultima provocazione della cantante sono una serie di scatti molto hot che Miley Cyrus ha condiviso sul suo profilo Instagram, dove la cantante ha “dimenticato” di indossare la biancheria intima. I selfie in bagno sono ormai una moda alla quale non sanno rinunciare nemmeno i ...

Miley Cyrus : con dei selfie in un top trasparente ha sfidato le regole di Instagram : Per mostrare "la nuova me"

Cody Simpson ha pubblicato una canzone dedicata a Miley Cyrus intitolata "Golden Thing" : Ascoltala qui!

Miley Cyrus : Mai stata gay - ho solo conosciuto uomini sbagliati : Dopo essersi separata dal marito Liam Hemsworth, la popstar Miley Cyrus ha avuto una storia lesbo con Kaitlynn Carter, prima di incontrare il cantante australiano Cody Simpson a cui sembra molto legata. Domenica sera in diretta su Instagram la star ha deciso di condividere con i suoi milioni di follower alcuni consigli sull'amore, attinti dalla sua esperienza personale. Al suo fianco c’era Cody, 22 anni, ex della top model Bella ...