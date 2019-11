Fonte : ilsussidiario

(Di sabato 9 novembre 2019) Prima musicista e poi poeta, Umbertoriesce a svelare e raccontare l'in cui il mistero accade nel quotidiano, svelandoci a noi stessi

POLOPSICODINAM : LETTURE/ Fiori, toccare l’istante che precede il miracolo - No_Fele : RT @Noi4youO: Come fiori del deserto - Read4You dedicato a Alice Guy-Blaché Rassegna di letture in 5 incontri a Lombroso 16. #Torino #Noi4… - Noi4youO : Come fiori del deserto - Read4You dedicato a Alice Guy-Blaché Rassegna di letture in 5 incontri a Lombroso 16.… -