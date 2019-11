Giuseppe Conte | lo sfogo sull' Ilva | Non so più che fare E ora Luigi Di Maio

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) Non è "un superuomo", non ha "la soluzione in tasca"., il capo del governo, non sa nemmeno lui che cosa deve. Arrivato a Taranto per incontrare gli operai, il premier sembra nel panico. Dopo l'emendamento del Movimento 5 stelle che aboliva lo scudo penale per i vertici

