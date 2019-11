Dal 7 novembre in onda su Lazio Tv il talk show “Un Minuto Per Te”

Sportitalia - Palinsesto Calcio Dal 8 al 10 Novembre : CAMPIONATO PRIMAVERA - Torna il grande Calcio giovanile e Sportitalia (visibile sul canale 60 DTT) si prepara a una stagione tutta in diretta per il campionato Primavera 1 Tim, la vetrina più competitiva e spettacolare per i giovani che sarà raccontata in diretta ed esclusiva per il quinto anno consecutivo dall’emittente diretta da Michele Criscitiello. La grande novità di questa...

Anticipazioni Un posto al sole - 11 novembre : Leone intende separarsi Dalla moglie : Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire lunedì 11 novembre su Rai 3, a partire dalle ore 20:45. In essa, infatti, Jacopo Leone risponderà alla domanda della madre con la quale si è concluso l'appuntamento di ieri sera: cos'è accaduto la sera dell'incidente di Aldo? È stato lui ad investirlo? Nel flashback di Delia, infatti, il giovane è apparso molto agitato, stanco dei ...

Il Paradiso delle signore - trame Dall'11 al 15 novembre : Marta colpita da un malore : Nuovo appuntamento con le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda su Rai 1 dall'11 al 15 novembre 2019 in prima visione assoluta. Ci saranno un bel po' di novità che riguarderanno in primis Nicoletta, che fingerà con tutti nel momento in cui dice di aver accettato la proposta di Cesare, il quale ha ricevuto un'importantissima offerta di lavoro e ha quindi deciso di partire immediatamente con la sua ...

Fabio Condemi porta in scena “Jakob Von Gunten” Dal 14 al 17 novembre al Teatro India : Il giovane artista Fabio Condemi, menzione speciale alla Biennale di Venezia 2017 per «il rigore» e «la matura capacita di analisi», porta in scena Jakob Von Gunten di Robert Walser, paradossale romanzo filosofico di formazione pubblicato nel 1908 dallo scrittore svizzero amato da Kafka, Musil e Walter Benjamin. Dal 14 al 17 novembre sul palco del Teatro India rivive la storia ambientata nell’Istituto Benjamenta, luogo ambiguo e simbolico di ...

“Molto prima di domani” scritto e diretto da Umberto Marino al Teatro Argot Dal 20 novembre : Tre ragazzi (un diciannovenne, la sorellina di nove, una compagna di scuola di diciassette) entrano trafelati in una piccola baita e si barricano dentro. I genitori hanno detto loro di rifugiarsi in quel posto isolato in montagna. Hanno promesso che arriveranno tra non molto, ma non arrivano, e li lasciano soli mentre le scorte finiscono e il freddo e le minacce aumentano. Di fuori il mondo ha cominciato a finire. Come nelle profezie che ogni ...

Il Segreto anticipazioni Dal 10 al 15 novembre 2019 : Maria non ritorna a camminare? : Maria paraplegica, tragedia dopo l’esplosione avvenuta al matrimonio di Fernando: anticipazioni puntate dal 10 al 15 novembre Quale sarà il destino di Maria Castaneda? Le anticipazioni de Il Segreto dal 10 al 15 novembre 2019 ci fanno sapere che la ragazza dovrà fare i conti con una terribile notizia: ha perso l’utilizzo delle gambe e […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 10 al 15 novembre 2019: Maria non ritorna a ...

Il Paradiso delle Signore : anticipazioni Dall’11 al 15 novembre 2019 : anticipazioni Il Paradiso delle Signore da lunedì 11 novembre a venerdì 15 novembre 2019 Settimana decisiva a Il Paradiso delle Signore tra Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo. I due sono diventati amanti e tentano la fuga per ricostruirsi una vita altrove. Ma il piano non va come previsto e Riccardo e Nicoletta sono costretti a […] L'articolo Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dall’11 al 15 novembre 2019 proviene da Gossip ...

Un posto al sole - anticipazioni Dall’11 al 15 novembre : Diego torna a casa : anticipazioni sulle prossime puntate di Un posto al sole da lunedì 11 novembre a venerdì 15 novembre: le novità sul caso Leone La prossima settimana di programmazione di Un posto al sole si preannuncia ricca di momenti emozionanti, situazioni leggere e colpi di scena. A catalizzare l’attenzione sarà, come sta succedendo oramai di settimane, il […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 novembre: Diego torna a ...

Previsioni astrologiche settimanali Dall'11 al 17 novembre : amore 'top' per i Gemelli : Durante la settimana da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna viaggiare dal Toro (dove già staziona Urano) fino al segno del Cancro, dove già si trova il Nodo Lunare; il tutto mentre Mercurio ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Invece Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Marte, infine, continuerà sull'orbita della Bilancia. Le ...

L'oroscopo della settimana Dall'11 al 17 novembre - primi sei segni : Cancro 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre 2019 è di nuovo puntuale all'incontro con voi lettori per rivelare quali segni vivranno momenti al top nei prossimi sette giorni. In questo frangente ad essere messa sotto controllo da parte dell'astrologia la seconda settimana del mese corrente, valutata come al solito in merito al grado di positività restituito dalle effemeridi del periodo ai singoli segni. A proposito di segni: in questo ...

Un passo Dal cielo 5 ultima puntata ‘Il figlio’ : anticipazioni 14 novembre : Tutti i nodi vengono al pettine e i protagonisti devono prendere decisioni importanti. La quinta stagione di Un passo dal cielo è pronta a congedarsi dal pubblico con la decima e ultima puntata (dopo gli ottimi ascolti degli appuntamenti precedenti) dal titolo Il figlio in onda giovedì 14 novembre alle 21.25 su Rai 1. Un passo dal cielo, utima puntata: anticipazioni Le conseguenze di quanto successo in Germania si fanno sentire tanto su Neri ...

Le previsioni meteo del weekend Dal 9 al 10 novembre : Sarà un fine settimana dal tempo sereno al Nord e più instabile al Centro e al Sud quello che attende l’Italia tra sabato 9 e domenica 10 novembre. Previsto nella giornata di domenica un nuovo peggioramento da Ovest con piogge in arrivo. (LE previsioni) Il meteo di sabato 9 novembre Si prevede un sabato di schiarite al Nord, dove dopo giorni di piogge tornerà il sole, e di tempo più variabile al Centro e al Sud Italia, che saranno caratterizzati ...

L'oroscopo settimanale Dall'11 al 17 novembre - 2ª sestina : classifica - Scorpione 'voto 5' : L'oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre 2019 mette in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi in questo contesto i segni della seconda metà dello zodiaco, rappresentati da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere come evolverà la seconda settimana dell'attuale mese di novembre. Iniziamo pure a togliere il velo da voti, stelline e predizioni ...

Seggiolino antiabbandono obbligatorio Dal 7 novembre : previsto contributo di 30 euro : Dal 7 novembre 2019 è scattato l'obbligo dei seggiolini antiabbandono. Si tratta dell’installazione, all’interno delle automobili in uso a famiglie con bimbi piccoli, di un dispositivo appositamente progettato per prevenire il possibile abbandono dei bambini nell’abitacolo una volta chiusa la vettura. È previsto un contributo per l’acquisto del Seggiolino, la cui modalità di erogazione sarà resa nota nel decreto ministeriale di prossima ...