Protegge da tumori | diabete | allergie | colesterolo alto | un alimento “medicinale” molto

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Gusto, virtù nutrizionali e persino medicinali per due alimenti ‘principi‘ della cucina d’autunno e inverno. Le qualità nutrizionali e salutistici di funghi e tartufo sono stati al centro dell’ultimo incontro ‘I Mercoledì dell’Archiginnasio’, ciclo di appuntamenti divulgativi dedicati alle eccellenze dell’agroalimentare italiano, organizzato a Bologna dall’Accademia nazionale di agricoltura, dalle delegazioni bolognesi dell’Accademia italiana della cucina e dalla Società medica chirurgica di Bologna. “Il fungo più coltivato è l’Agarico bisporus, comunemente noto come champignon, seguito da Lentinus edodes noto come Shiitake, Pleurotus spp e Flammulina velutipes. I funghi sono alimenti advalore nutrizionale – ha esordito Cristina Angeloni, associata di Biochimica all’Università di Camerino – ...

