Fusione FCA-PSA - Tavares | nessun brand è a rischio

La mossa del Tiger : ecco chi beneficerà dalla Fusione Fca-Peugeot : Milano. A volte nella vita è questione di tempestività. Charles Payson Coleman terzo, uno dei più grandi hedge fund americani, meglio conosciuto a Wall Street come “Chase”, ha venduto un consistente pacchetto di azioni Fca pochi giorni prima che venisse annunciato il progetto di fusione con la franc

Fusione FCA-PSA/ Il capolavoro finanziario di Elkann e l'occasione per l'Italia : Pur di sbarcare negli Usa, Psa ha fatto forti concessioni a Elkann. L'auto italiana cerca quindi il suo futuro con quella francese

Fusione FCA-PSA/ L'operazione che compie la 'profezia' di Marchionne : La FUSIONE che si farà tra FCA e PSA rappresenta di fatto il traguardo di un percorso che era stato avviato da Sergio Marchionne

La Fusione tra Fca e Peugeot apre le porte alla eco-mobilità sociale : Assistiamo in questi giorni alla fusione tra Fca e Peugeot. Un’operazione industriale importante, con un grande contenuto economico per gli azionisti e con conseguenze (speriamo) positive per i lavoratori. Ma ancora più importante sarà la ricaduta innovativa per la società del futuro: la “eco-mobili

Fca-Psa "trovato accordo per Fusione"/ Domani annuncio : Tavares ad - Elkann presidente : Fca-Psa, trovato accordo per la fusione tra Fiat e Peugeot. Secondo il Wall Street Journal Domani ci sarà l'annuncio: Elkann presidente, Tavares ad.

Decolla la Fusione Fca-Peugeot. Tavares ad : sarà sfida ai tedeschi : Con un comunicato congiunto, Fiat-Chrysler e Peugeot-Citroen hanno affisso ieri mattina le pubblicazioni del loro matrimonio: una fusione alla pari, che avverrà «senza chiudere siti...

Fusione FCA-PSA - Senard : "La Renault non farà una controfferta" : La Renault non ha in programma di presentare una controfferta alla Fiat Chrysler per rilanciare quelle trattative saltate a giugno con l'ingerenza del governo francese. La possibilità di avanzare una proposta alternativa a quella del gruppo PSA "non è al momento sul tavolo", ha affermato il presidente della Casa della Losanga, Jean-Dominique Senard, in un'intervista concessa alla testata nipponica Nikkei poche ore ...

Fca-Psa - nella “Fusione alla pari” i francesi fanno la parte del leone. Per la Exor degli Agnelli in arrivo un dividendo da 1 - 6 miliardi : E’ stata annunciata come una fusione alla pari. Ma nella realtà sono i francesi a fare la parte del leone nelle nozze fra Fca e Psa. Sventato il tentato blitz del Lingotto su Renault, Parigi ha pensato bene di trasformarsi da preda in predatore con l’obiettivo di “mettere in sicurezza” il futuro di Peugeot di cui lo Stato è socio con quasi il 13 per cento. Non a caso, la struttura di comando della casa automobilistica che nascerà ...

Fca-Psa - annunciata la Fusione tra le società di automobili : sarà sfida ai tedeschi : La FIAT, ormai da diversi anni, è una delle aziende automobilistiche più importanti nel panorama economico italiano. A partire dal 2014 ha assunto la sigla FCA, ovvero in seguito alla fusione con l'americana Chrysler. Il presidente del gruppo è John Elkann, il quale prossimamente potrebbe essere alla guida di un ulteriore brand che dovrebbe nascere da un'altra fusione con un marchio francese. Infatti, dopo il fallimento della trattativa con ...

Fusione FCA-PSA - Senard "La Renault non farà una controfferta" : La Renault non ha in programma di presentare una controfferta alla Fiat Chrysler per rilanciare quelle trattative saltate a giugno con l'ingerenza del governo francese. La possibilità di avanzare una proposta alternativa a quella del gruppo PSA "non è al momento sul tavolo", ha affermato il presidente della Casa della Losanga, Jean-Dominique Senard, in un'intervista concessa alla testata nipponica Nikkei poche ore ...

Dall’auto elettrica agli Stati Uniti : cosa c’è dietro la Fusione Fca-Psa : The logo of Fiat Chrysler Automobiles (FCA) is pictured at the Mirafiori plant in Turin on July 11, 2019 within the inauguration of the assembly line of the Fiat 500 BEV Battery Electric Vehicle, the first of its kind in Europe. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo credit should read MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images) Come si dice in questi contesti: tanto tuonò che alla fine piovve. Le case automobilistiche Fiat Chrysler automobiles e il Groupe ...

Fca e Peugeot - la Fusione può partire : quarti nel mondo e niente chiusure : John Elkann: «Governance e gestione saranno equilibrate». Giuseppe Conte: «Bene lo sviluppo delle auto elettriche»

Fusione FCA-PSA/ La festa italiana per un'azienda che se ne va : Fca e Psa hanno comunicato i dettagli della FUSIONE e lo Stato francese avrà un'importante voce in capitolo nelle scelte del gruppo

Per la Cgil "la Fusione Fca-Psa è positiva - ma saremo vigili su occupazione e piano industriale" : Un “se” grande come una casa automobilistica dal potenziale fatturato di 180 miliardi di euro. All’indomani delle conferme ufficiali dei colloqui in corso tra i top manager di Fca e Psa (marchio Peugeot, Opel, Citroen ecc), per una aggregazione tra i due colossi dell’automotive, le parti sociali e gli attori istituzionali parlano di “opportunità da non perdere” e, in sintesi, guardano con estremo favore ...