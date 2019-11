A Vicenza una famiglia di falsi invalidi | padre | madre e figlia prendevano la pensione

Vicenza - trova la moglie con l’idraulico e gli punta una pistola alla testa : lui scappa in mutande e lo denuncia : La storia ha i contorni del romanzo rosa stipato di cliché: lui, lei e l’idraulico. Eppure è accaduto davvero nel vicentino dove un 52enne di Valdagno ha trovato la moglie in compagnia dell’idraulico, e non stavano esattamente prendendo un tè. A raccontare la piccante vicenda il Giornale di Vicenza, così come il risvolto: il tradito, oramai separato, ha dovuto svolgere lavori di pubblica utilità perché denunciato dall’amante ...

Vicenza - trova la moglie con l’idraulico e gli punta una pistola alla testa : lui lo denuncia : Temeva che la moglie avesse l’amante e si era nascosto nella loro casa nella provincia di Vicenza per aspettare la coppia clandestina. Quando lei era arrivata con l’idraulico aveva atteso che fossero in camera per poi puntare una pistola alla testa del’uomo, costretto a uscire di casa in mutande. La vicenda è finita davanti ai giudici.Continua a leggere

Vicenza - paura per una coppia : con l’auto rischia di precipitare dal terzo piano di un palazzo : paura per una coppia che mentre era a bordo della propria auto ha rischiato di precipitare dal terzo piano di un fabbricato a Vicenza. In un parcheggio multipiano una donna che si trovava a bordo di una Toyota Yaris con il marito durante una manovra ha divelto il parapetto e la vettura è rimasta pericolosamente sospesa nel vuoto.Continua a leggere

Vicenza - l’incubo di una 44enne : segregata in casa e picchiata dal marito per 13 anni : È successo a Vicenza, dove una donna pachistana di 44 anni dopo l'ennesimo episodio di violenza è riuscita a scappare dal marito. È arrivata al pronto soccorso con lividi e ferite e ha raccontato, grazie all’aiuto di un cugino che parla italiano, di aver vissuto segregata in casa e vittime di continua violenze e umiliazioni per tredici anni.Continua a leggere

Vicenza - rissa fra mamme allo spettacolo di Frozen : 700 euro di multa e altri 2500 di risarcimento per una 43enne : Avevano accompagnato i loro figli a vedere uno spettacolo di Frozen nel centro commerciale Le Piramidi di Torri Qartesolo, in provincia di Vicenza, ma quello che doveva essere un pomeriggio di allegria si era trasformato in una rissa finita poi davanti al giudice di pace, che ora ha condannato l’autrice della rissa, una donna di 43 anni, a pagare una multa di 700 euro e a risarcire la “rivale” di 2500 euro per le ferite ...