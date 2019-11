Razer annuncia i mouse wireless Razer Basilisk Ultimate e Razer Basilisk X HyperSpeed

Razer annuncia nuovi mouse per il Gaming : Razer™, il leader globale nel lifestyle Gaming, annuncia i mouse Razer Basilisk Ultimate e Razer Basilisk X HyperSpeed. Entrambi entrano a far parte della famiglia di mouse da gioco wireless dell’azienda, integrando inoltre la tecnologia best-in-class Razer™ HyperSpeed. Prestazioni wireless più rapide e affidabili Entrambi i dispositivi sono supportati da Razer™ HyperSpeed, una tecnologia wireless che ...

Razer annuncia delle cuffie e un controller ideali per smartphone Android : Razer ha annunciato oggi due nuovi accessori: gli auricolari Hammerhead True Wireless a bassissima latenza e il controller Junglecat ispirato dalla console Nintendo Switch, disponibili entrambi da oggi al prezzo di 100 dollari. L'articolo Razer annuncia delle cuffie e un controller ideali per smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Razer annuncia le cuffie Tetra per PS4 : Razer™, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Razer Tetra per PS4™, una cuffia filare ultraleggera con microfono professionale per comunicazioni di squadra cristalline su PS4™. Razer Tetra è una cuffia filare per console con un solo driver, pensata per i gamer che desiderano godersi il proprio set up audio senza rinunciare alla comunicazione con i compagni di squadra. Molti dispongono, infatti, di un ...

Razer annuncia il controller Raion : Razer™, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Raion, un fightpad arcade per PS4™ e PC con funzionalità di livello pro, che mette nel palmo delle tue mani il controllo e la precisione di un arcade stick reale. Interamente progettato per la community dei picchiaduro, il Raion dispone di 6 pulsanti, una croce direzionale a 8 vie e i tradizionali tasti R e L. Questo layout offre più opzioni sia a chi ...

Razer annuncia il Seiren Emote : Il primo microfono con emoticon interattiva : Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Seiren Emote, il primo microfono per lo streaming di livello professionale dotato di un display per le emoticon. Razer Seiren Emote sincronizza le emoticon mostrate sul microfono con eventi in streaming, consentendo agli streamer di coinvolgere in un modo del tutto nuovo il proprio pubblico. Crea nuovi legami con la tua community Elemento centrale del Seiren Emote è il primo ...