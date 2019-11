Fonte : oasport

(Di giovedì 7 novembre 2019) Sorridente come sempre,ci ha rilasciato un’intervista durante la Fiera Skipass ed attualmente è impegnata nel ritiro di Sjusjoen (Norvegia), dove gli azzurri stanno preparando la prima tappa di Coppa del Mondo diprevista a Öestersund. La 28enne valdostana dell’Esercito nella scorsa stagione ha ottenuto dei discreti piazzamenti ma le è mancato l’acuto per centrare la top ten. Dopo due stagioni difficili caratterizzate da rendimenti alti e bassi,prova a riscattarsi nella stagione che porterà al grande appuntamento iridato di Anterselva 2020. Dove stai concentrando i tuoiper poter migliorare durante questa preparazione? Come ti sei trovata nell’ultimo raduno di Anterselva? “La preparazione sta andando molto bene, sono soddisfatta del lavoro svolto finora e con Anterselva abbiamo completato la preparazione ...

flamminiog : RT @OA_Sport: Nicole Gontier, biathlon: “Concentro i miei sforzi al poligono. Wierer e Vittozzi in sintonia col gruppo” - OA_Sport : Nicole Gontier, biathlon: “Concentro i miei sforzi al poligono. Wierer e Vittozzi in sintonia col gruppo” - FondoItalia : Biathlon - Nicole Gontier: 'Voglio ripartire dalla mia bella frazione nella staffetta mondiale di Östersund' -