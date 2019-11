“D O K ” è il nuovo album di Zucchero dall’8 novembre con un brano scritto con De Gregori

Harry Styles ha svelato qual è la sua canzone preferita del nuovo album “Fine Line” : Se riesci a decifrarla The post Harry Styles ha svelato qual è la sua canzone preferita del nuovo album “Fine Line” appeared first on News Mtv Italia.

12 brani nella tracklist del nuovo album di Biagio Antonacci : i titoli di Chiaramente Visibili Dallo Spazio : Mancano una manciata di giorni, ma con la tracklist del nuovo album di Biagio Antonacci sembrano davvero correre le ore che ci separano dal rilascio di Chiaramente Visibili Dallo Spazio, prossima prova sulla lunga distanza dell'artista di Rozzano. Il nuovo lavoro sarà anche anticipato da un singolo in radio dal 15 novembre, Ci Siamo Capiti Male, che l'artista ha annunciato in occasione della resa ufficiale del nuovo album. Il brano fa ...

I Coldplay terranno uno speciale concerto per presentare il nuovo album "Everyday Life" : Il 22 novembre in Giordania

30 anni di carriera per Marco Masini con un tour nei teatri nel 2020 e un nuovo album : Marco Masini in tour nel 2020, nei teatri italiani per festeggiare 30 anni di carriera. L'artista archivia i suoi primi 30 anni trascorsi nel mondo della musica e - per questo motivo - il 2020 si preannuncia un anno ricco di festeggiamenti, a partire dal tour teatrale che lo vedrà protagonista ad aprile e a maggio nei teatri della penisola e in alcune location d'Europa. Le date del tour ad oggi confermate sono state annunciate. Il 3 aprile, ...

Laura Cox - fenomeno social della chitarra - in tour con il nuovo album : Il rock ‘n’ roll, roba da maschi? Basta ascoltare Laura Cox, ora in tour con il nuovo album, per convincersi del contrario. Che mademoiselle (è nata a Parigi nel 1990) sia una chitarrista fenomenale, se ne sono accorti in tanti: il suo canale YouTube conta quasi 400 mila iscritti e cover come Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd hanno superato 7 milioni di visualizzazioni. Il bel viso e le curve al posto giusto non ...

Harry Styles - a dicembre arriva il nuovo album Fine Line : Uscira' il 13 dicembre "Fine Line", il nuovo album di inediti di Harry Styles (Columbia Records/Erskine Records), a due anni di distanza

Harry Styles terrà un concerto evento a dicembre per presentare il nuovo album "Fine Line" : Preparati a volare a Los Angeles

Lorde ritarderà l'uscita del nuovo album a causa della morte dell'amato cane Pearl : <3

Harry Styles pubblicherà il nuovo album "Fine Line" il giorno del compleanno di Taylor Swift : Una coincidenza che non è passata inosservata

Fine Line è il nuovo album di Harry Styles atteso a dicembre : Il nuovo album di Harry Styles è Fine Line. Dopo mesi di attesa e di indiscrezioni, l'ex One Direction ha finalmente sciolto le riserve sulla sua prossima prova sulla lunga distanza, che uscirà in tutto il mondo a cominciare dal 13 dicembre e in seguito al singolo di lancio Lights Up, con il quale ha anticipato l'album. Nota anche la cover che accompagnerà il disco, nella quale compare proprio Harry Styles in pantaloni bianchi e blusa rosa. ...

Giovanni Allevi : “Hope” è il nuovo album che celebra la magia del Natale : Giovanni Allevi, compositore filosofo, pianista e direttore d’orchestra, torna con “Hope” un nuovo album legato alla magia del Natale in uscita nei negozi il prossimo 15 novembre. In questo ultimo lavoro, l’Enfant Terrible della musica classica contemporanea unirà al suo inconfondibile pianoforte una grandiosa formazione composta dal Coro dell’Opera di Parma, dall’Orchestra Sinfonica Italiana e dal Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale ...

Marracash in «Persona» - il nuovo album del King del Rap - la recensione : Dicono che ogni fine rappresenti solo il prologo di un nuovo inizio. E nel nuovo album di Marracash, uscito il 31 ottobre per Universal Music Italia, accade proprio questo: finisce il personaggio, inizia la Persona. Marracash ha toccato la crisi e il fondo: a due passi dalla rovina e a due passi dalla follia, complice - pare - un amore tossico, sommato alla consapevolezza di aver raggiunto tanto professionalmente, ma poco ...

Il Volo incontra fan a Romaest : nuovo album ‘The best of 10 years’ : Roma – Il Volo a partire dalle 17:30 di sabato 09 novembre presenterà presso l’area eventi di via Collatina, 858 (secondo piano – ingresso nord) il loro attesissimo album: “10 YEARS” (Sony Music) che racchiude il meglio del loro repertorio musicale. I dieci anni di carriera dell’eclettico trio verranno così celebrati attraverso il nuovo disco in uscita (prossimo 8 novembre) che vedrà la sua diffusione in tutto il mondo con inedite versioni ...

GionnyScandal senza filtri nel nuovo album : “Lavorare a Black Mood è stato terapeutico” (intervista) : OM intervista GionnyScandal in occasione del rilascio di Black Mood, il nuovo album. Masterizzato e mixato in America, è il punto di giunzione tra l’emo-core e l’hip hop in un genere tutto nuovo per il mercato italiano.Trainato dai singoli Ti Amo Ti Odio e Dove Sei e dalle hit virali Per Sempre e Solo Te E Me, in Black Mood GionnyScandal racconta se stesso senza filtri affrontando anche un argomenti ostici e dolorosi come quello del rifiuto da ...